Lucas Stassin est en pleine explosion avec l’ASSE. Buteur face à Dunkerque, l’attaquant belge confirme une dynamique impressionnante dans ce sprint final décisif.

L’AS Saint-Étienne a peut-être trouvé son homme fort au meilleur moment. Lors de la victoire contre Dunkerque (2-1), Lucas Stassin a une nouvelle fois fait trembler les filets. Une habitude ces dernières semaines. L’attaquant belge marche sur l’eau et porte littéralement les Verts dans cette fin de saison sous haute tension.

Avec 6 buts lors de ses 6 derniers matchs, Stassin affiche une efficacité redoutable. Un contraste saisissant avec sa première partie de saison. Sur ses 21 premières apparitions, il n’avait inscrit que 4 buts. Un déclic s’est clairement produit. Et il intervient au moment où l’ASSE en a le plus besoin.

Lucas Stassin, l’atout numéro un de l’ASSE

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur les 9 derniers matchs, Lucas Stassin cumule 6 buts et 2 passes décisives. Une implication directe sur 8 réalisations. Difficile de faire mieux dans un sprint final aussi serré.

Mais au-delà des statistiques, c’est son attitude qui interpelle. Plus mobile, plus juste techniquement, et surtout plus clinique devant le but. Stassin semble avoir retrouver ses standards de la saison dernière. Sa confiance est totale. Et cela se ressent dans chacun de ses déplacements et de ses prises de balle.

Ses coéquipiers le cherchent davantage. Le collectif stéphanois s’appuie désormais sur lui. Une évolution notable dans le jeu des Verts. L’attaquant belge n’est plus un simple élément du système. Il en est devenu la pièce maîtresse de l'attaque stéphanoise.

Philippe Montanier à l’origine du renouveau

Difficile de ne pas faire le lien avec l’arrivée de Philippe Montanier. Le technicien stéphanois semble avoir trouvé la clé pour relancer son attaquant. Positionnement, confiance, consignes offensives… tout semble mieux fonctionner.

Montanier a recentré Stassin dans un rôle qui lui correspond davantage. Résultat : un joueur libéré, plus tranchant et décisif. Le coach des Verts récolte aujourd’hui les fruits de ses choix.

Ce renouveau tombe à pic pour l’ASSE. Dans une fin de saison où chaque point compte, pouvoir compter sur un attaquant en pleine réussite est un avantage énorme.