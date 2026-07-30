L’ASSE s’apprête à conclure sa préparation estivale. Trois jours seulement après leur large succès décroché face au FC Lausanne (4-0), les Stéphanois doivent disputer leur dernier test amical ce samedi à 18 heures contre le Venezia FC. Cependant, la rencontre ne se déroulera pas sur la pelouse initialement prévue.

Comme le rapporte Le Progrès, l’ASSE rencontre de véritables difficultés pour trouver des terrains en bon état en cet été particulièrement chaud. Le match contre les Italiens devait se jouer au stade de Thonon-les-Bains. Malheureusement, la canicule a totalement détérioré la surface de jeu. La pelouse a été rendue totalement impraticable pour la tenue d'une telle affiche.

Une délocalisation forcée pour à Divonne-les-Bains

Face à ce problème logistique, l’ASSE a dû adapter son programme en urgence. Le groupe stéphanois va donc se rabattre une nouvelle fois sur le terrain du complexe sportif de Divonne-les-Bains. C'est précisément sur ces installations que les joueurs de l'ASSE s'entraînent depuis le début de leur semaine de stage. C'est d'ailleurs là que c'est disputé la dernière rencontre face à Lausanne.

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Cette décision entraîne une conséquence directe pour les supporters de l’ASSE. Le site de Divonne ne dispose d’aucune tribune pour accueillir des spectateurs en toute sécurité. Par conséquent, la rencontre ASSE - Venise se disputera une nouvelle fois à huis clos. Les supporters ne pourront pas prendre place autour du terrain pour encourager leur équipe, comme ça aurait dû être le cas.

Une diffusion vidéo prévue pour les supporters de l'ASSE ?

Après un premier match contre Lausanne déjà privé de public, cette nouvelle est évidemment décevante pour le peuple vert. Toutefois, une solution a été imaginée pour compenser cette absence de spectateurs. Selon Le Progrès, la rencontre de l'ASSE devrait cette fois-ci être filmée. Une retransmission vidéo permettrait aux supporters de suivre enfin à distance les protégés de l'entraîneur Ian Cathro.

Ce duel face au club italien constitue l'ultime répétition générale pour l'ASSE. L'objectif est de peaufiner les derniers réglages tactiques avant de retrouver Sochaux le 08 août. L'ASSE veut aborder la première journée de championnat dans les meilleures conditions possibles.