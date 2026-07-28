Le prochain adversaire de l'AS Saint-Étienne a envoyé un message fort. Opposé au Galatasaray, champion de Turquie, Venise s'est imposé 3-0 lundi soir à Linz. Un résultat intéressant à analyser à une semaine du dernier match de préparation des Verts face aux Italiens, prévu le 1er août à Thonon-les-Bains.

Sur le papier, l'affiche avait tout d'un test grandeur nature. Galatasaray s'est présenté avec une équipe très compétitive, emmenée notamment par Victor Osimhen, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün ou encore Roland Sallai. Okan Buruk a certes effectué de nombreux changements après la pause, mais son onze de départ avait fière allure. Face à lui, Giovanni Stroppa alignait une formation proche de son équipe-type, avec Filip Stankovic dans les buts, Armel Bella-Kotchap en défense et Albion Rrahmani à la pointe de l'attaque.

Une première heure très solide pour Venise

Le score final ne traduit pas totalement le scénario de la rencontre. Pendant plus d'une heure, Venise a fait jeu égal avec le champion de Turquie, avant de prendre progressivement le dessus. Les Italiens ont ouvert le score à la 71e minute par John Yeboah, entré en jeu à la pause. Trois minutes plus tard, Lion Lauberbach a doublé la mise, avant de s'offrir un doublé sur penalty dans le temps additionnel.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Au-delà des trois buts, c'est surtout la prestation collective qui est à retenir. La défense vénitienne a contenu Victor Osimhen pendant près de 80 minutes, limitant considérablement l'impact de l'attaquant nigérian. Galatasaray a bien touché le poteau et manqué un penalty, mais Venise s'est montré plus cohérent dans les deux surfaces et a parfaitement exploité les espaces laissés en fin de rencontre.

Un adversaire qui monte en puissance

Malgré l'ampleur du score, Giovanni Stroppa a tenu à nuancer la prestation de son équipe. "Nous avons très bien joué par moments. À d'autres, nous avons beaucoup concédé, mais il faut aussi regarder la valeur de l'adversaire." L'entraîneur italien a surtout regretté les pépins physiques qui ont touché certains de ses joueurs, tout en saluant le contenu proposé face à l'un des effectifs les plus relevés de cette préparation estivale.

Pour l'ASSE, ce résultat constitue un indicateur intéressant. Le club italien a retrouvé la Serie A cette saison et semble monter en régime au fil de sa préparation. Cette victoire face au champion de Turquie représente son premier test international de l'été avant d'enchaîner une tournée française qui le conduira à Divonne-les-Bains, où les joueurs de Giovanni Stroppa installeront leur camp de base.

Stroppa a également insisté sur un aspect qui retiendra l'attention du staff stéphanois. "L'équipe a répondu présente sur le plan mental, technique et physique." Une satisfaction importante pour le technicien, même s'il rappelle que cette victoire ne constitue qu'une étape dans la préparation.

Pour Ian Cathro, ce rendez-vous face à Venise prendra donc une dimension particulière. Les Verts affronteront une équipe promue en Serie A qui arrive avec de la confiance, une identité de jeu déjà affirmée et un entraîneur satisfait de la progression de son groupe. Après Lausanne, ce sera sans doute le test le plus révélateur de la préparation stéphanoise.