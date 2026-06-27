Le calendrier de l'été se dessine pour l'ASSE ! Le club a officiellement dévoilé le programme de la reprise de son groupe professionnel pour lancer l'exercice 2026/2027. Les Verts se retrouveront ce mercredi 1er juillet au Centre sportif Robert-Herbin avec un tout nouveau staff technique aux commandes.

Ce sera en effet le grand baptême du feu pour le nouveau coach, Ian Cathro. Pour mener à bien la mission remontée en Ligue 1, le technicien écossais sera très bien entouré. Son staff sera composé d'Eliaquim Mangala, de Bryant Lazaro ainsi que de David Le Moël. Les hommes de Ian Cathro effectueront près de six semaines de préparation intensive. Durant celle-ci ils joueront six rencontres amicales avant de retrouver la compétition officielle en Ligue 2 BKT le samedi 8 août. Ce sera lors d'un déplacement périlleux à Bonal, pour une belle ffiche entre Sochaux et l'ASSE.

Six matchs amicaux et un stage au programme pour l'ASSE

Le programme estivaux des Stéphanois s'annonce particulièrement chargé avec plusieurs confrontations face à des clubs suisses et une belle affiche italienne pour conclure la préparation. Les Verts prendront également la direction de Divonne-les-Bains à la fin du mois de juillet pour un stage de cohésion.

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Les dates clés de la reprise 2026/2027 :

1er juillet : Reprise des entraînements du groupe professionnel au Centre de l'Étrat.

11 juillet : 1er match de préparation / ASSE - FC Biel-Bienne (Suisse), à l'Envol Stadium (18h).

18 juillet : 2e match de préparation / Servette Genève (Suisse) - ASSE, à Genève (huis clos, 18h).

22 juillet : 3e match de préparation / Adversaire à confirmer.

À partir du 24 juillet : Stage de préparation à Divonne-les-Bains.

25 juillet : 4e match de préparation / Adversaire à confirmer.

29 juillet : 5e match de préparation / ASSE - FC Lausanne-Sport (Suisse), lieu à confirmer.

01 août : 6e match de préparation / ASSE - Venise (Italie), à Thonon (18h).

08 août : 1ère journée de Ligue 2 BKT / Sochaux - ASSE, au stade Auguste-Bonal (20h45).

La préparation s'annonce donc très internationale pour le nouveau staff stéphanois. Ce dernier aura l'occasion de tester ses forces avant la la reprise de la Ligue 2 à Sochaux !