L'ASSE disputera son dernier match de préparation face au Venezia FC le samedi 1er août à Thonon-les-Bains. L'affiche est séduisante : les Verts défieront un promu de Serie A une semaine avant la reprise de la Ligue 2. En revanche, la billetterie dévoilée par l'organisateur MCI Sport fait déjà débat. Les places sont commercialisées entre 10 et 20 euros pour une simple rencontre de préparation, alors que le club italien ouvrira gratuitement ses deux premiers matchs amicaux à ses supporters.

La préparation estivale touche progressivement à son terme. Après le FC Biel-Bienne, le Servette Genève, deux adversaires encore à confirmer et Lausanne-Sport, les hommes d'Ian Cathro termineront leur montée en puissance par une affiche de prestige face au Venezia FC, le 1er août à Thonon-les-Bains.

Le rendez-vous a tout du dernier test grandeur nature. Promu en Serie A, le club vénitien viendra mesurer ses ambitions face à une ASSE qui vise un retour dans l'élite française. Sur le plan sportif, difficile de trouver à redire. En revanche, le prix des billets risque de faire davantage parler que le contenu de la rencontre.

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Une facture salée pour une rencontre sans enjeu

Pour assister à ce match, les supporters devront s'acquitter de 10 euros en pourtour ou 20 euros en tribune. Des tarifs identiques à ceux pratiqués l'été dernier par MCI Sport, déjà organisateur de plusieurs rencontres de préparation de l'ASSE.

Pris isolément, ces montants peuvent sembler raisonnables. Mais ils interrogent lorsqu'on les replace dans leur contexte. Il s'agit d'un match amical, disputé sur terrain neutre, sans véritable enjeu sportif, à plusieurs centaines de kilomètres de Saint-Étienne.

Pour une famille, la note grimpe rapidement. Entre les billets, le déplacement et les dépenses annexes, assister à cette répétition générale représente un budget non négligeable. À une période où les supporters renouvellent parfois leur abonnement, achètent le nouveau maillot ou préparent leurs premiers déplacements en Ligue 2, cette dépense supplémentaire peut faire hésiter ou tout simplement dissuader.

Venise fait le choix inverse

Le plus étonnant reste sans doute la comparaison avec... le Venezia FC. Avant d'affronter les Verts, le club italien disputera deux matchs de préparation durant son stage à Falcade, contre Dolomiti Bellunesi puis Vis Pesaro. Les deux rencontres seront entièrement gratuites pour les supporters.

Le club a même prévu un véritable Venezia FC Village, avec animations, espace familles et boutique officielle afin de rapprocher l'équipe de son public avant le début de la Serie A. Deux approches bien différentes d'un même objectif : préparer une saison.

Bien sûr, les contextes d'organisation ne sont pas les mêmes. À Thonon, c'est MCI Sport qui pilote l'événement et assume les coûts liés à la location du stade, à la sécurité ou encore à la logistique. L'entreprise est parfaitement libre de fixer sa politique tarifaire. Mais la question mérite d'être posée : un match de préparation ne devrait-il pas rester un rendez-vous accessible au plus grand nombre ?

Le programme de l'ASSE avant Sochaux

Avant de lancer sa saison de Ligue 2 à Sochaux le 8 août, l'ASSE disputera encore six rencontres de préparation. Les Verts affronteront le FC Biel-Bienne le 11 juillet, le Servette Genève le 18 juillet, deux adversaires encore à confirmer les 22 et 25 juillet, Lausanne-Sport le 29 juillet, avant de conclure contre le Venezia FC à Thonon.

Ce dernier rendez-vous sera sans doute le plus relevé de l'été. Face à un promu de Serie A, Ian Cathro disposera d'un excellent révélateur avant l'ouverture du championnat.

Reste désormais à savoir si les supporters répondront présents. Car si l'affiche donne envie, le tarif demandé pourrait bien en refroidir plus d'un. Les matchs de préparation sont traditionnellement l'occasion de rapprocher les clubs de leur public. À 20 euros la place en tribune, certains auront peut-être le sentiment que le football populaire s'éloigne encore un peu plus.