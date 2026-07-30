À Divonne-les-Bains, après la victoire contre Lausanne (4-0), le stage de préparation de l'ASSE touche bientôt à sa fin. Comme le veut la tradition, les nouveaux joueurs et les jeunes intégrés au groupe professionnel ont dû se soumettre à la célèbre épreuve du bizutage. Une chanson, quelques pas de danse et beaucoup de sourires : l'ambiance était au rendez-vous.

Le stage de l'AS Saint-Étienne entre dans sa dernière ligne droite. Entre les séances d'entraînement, le travail tactique et les moments de récupération, le groupe d'Ian Cathro a également pris le temps de partager un moment devenu incontournable au fil des années.

Comme dans de nombreux clubs, les nouveaux venus ont dû se présenter devant leurs coéquipiers. Une tradition qui permet de faciliter leur intégration et de renforcer la cohésion du vestiaire avant le début de la saison.

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Breum, Nair, Ndiaye, Lutin, Masse, Lavallée et Csongvai se sont ainsi prêtés au jeu. Chacun a choisi sa propre manière d'affronter l'exercice. Certains ont misé sur l'humour, d'autres sur la discrétion, tandis que quelques-uns se sont laissés emporter par l'ambiance générale.

Cette année encore, les jeunes joueurs issus du centre de formation ont partagé la scène avec les recrues estivales. Une manière symbolique de rappeler que tous portent désormais le même maillot.

Une ambiance studieuse avant la reprise pour l'ASSE

Au-delà de cette parenthèse plus légère, les Verts poursuivent leur préparation avec sérieux. Le stage de Divonne a permis au staff d'intensifier le travail physique tout en affinant les automatismes collectifs.

Pour les nouvelles recrues, cette immersion accélérée constitue également un excellent moyen de découvrir l'environnement stéphanois et de trouver rapidement leurs repères.

Une chose est sûre : après cette épreuve du chant, Breum, Nair, Ndiaye, Lutin, Masse, Lavalée et Csongvai sont désormais pleinement intégrés au groupe. Et certains d'entre eux ont déjà démontré qu'ils possédaient des talents qui dépassaient largement le cadre du terrain.