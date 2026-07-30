L'ASSE s'est largement imposée face à la réserve du FC Lausanne-Sport (4-0) ce mercredi à Divonne (4e match de préparation). Si l'opposition était trop déséquilibrée pour tirer des conclusions sportives, plusieurs choix d'Ian Cathro envoient des signaux très clairs. Tour d'horizon des quatre enseignements majeurs de cette rencontre.

Le score restera finalement anecdotique. Face à une équipe réserve de Lausanne largement inférieure sur le papier, les Verts ont logiquement dominé les débats. Mais au-delà du résultat, c'est surtout la composition d'équipe et les absences qui interpellent. À quelques jours du dernier rendez-vous de préparation face à Venise, Ian Cathro semble déjà envoyer plusieurs messages forts sur certains dossiers sensibles de l'effectif.

ASSE : Lucas Stassin n'est plus un titulaire indiscutable

Premier enseignement de la soirée : Lucas Stassin n'a pas débuté la rencontre. Un choix qui ne semble rien devoir au hasard.

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L'attaquant belge, dont les envies de départ sont connues, fait l'objet d'une attention particulière alors que l'ASSE reste à l'écoute d'éventuelles offres. Dans ce contexte, Ian Cathro semble privilégier, au moins provisoirement, un duo offensif composé de Joshua Duffus et Irvin Cardona.

Une décision qui pourrait simplement relever de la gestion estivale… ou traduire un véritable changement dans la hiérarchie offensive. Le match de samedi contre Venise permettra sans doute d'en savoir davantage.

Boakye est préservé, Ekwah reste mis à l'écart

Deuxième constat : Augustine Boakye n'a toujours pas retrouvé les terrains.

Le milieu ghanéen, revenu récemment après sa participation à la Coupe du monde avec sa sélection aux États-Unis, aurait pu effectuer ses premières minutes. Le staff préfère toutefois temporiser afin d'éviter toute rechute.

Une prudence qui semble renforcée par la blessure de Ben Old. Le Néo-Zélandais s'est tordu la cheville après un tacle appuyé durant la rencontre. Rien d'alarmant à ce stade, mais un rappel que la préparation estivale peut rapidement tourner au casse-tête.

Dans un tout autre registre, Pierre Ekwah demeure absent des plans d'Ian Cathro. Malgré un match disputé à huis clos, sans diffusion télévisée et donc loin de la pression populaire, le milieu stéphanois n'a pas disputé la moindre minute. Il s'entraîne tout de même avec le groupe lors des séances à Divonne.

Alors que les banderoles de certains supporters continuent de le viser, cette nouvelle mise à l'écart entretient le flou autour de sa situation. Un dossier qui reste manifestement loin d'être réglé.

Davitashvili, une absence qui interroge de plus en plus

Enfin, le cas Zuriko Davitashvili suscite désormais de vraies interrogations.

L'international géorgien n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis le début de la préparation estivale. Quatre rencontres se sont enchaînées sans qu'il apparaisse sur une feuille de match.

Plus préoccupant encore, selon nos informations, l'ancien Bordelais ne participe toujours pas aux séances collectives de l'ASSE.

À quelques jours de la reprise officielle, cette situation interpelle forcément. Si le club reste discret sur son état de forme, cette absence prolongée confirme les envies de départs du joueur.

Le rendez-vous face à Venise, samedi, devrait permettre d'obtenir de premiers éléments de réponse. Plusieurs dossiers restent ouverts, mais les choix d'Ian Cathro commencent déjà à dessiner les contours de son ASSE version 2026-2027.