Ce samedi, l’ASSE a signé un neuvième match de suite sans perdre. Après le succès face à Dunkerque, le club a proposé, comme chaque semaine, un nouvel épisode d’Inside Match Week, sur sa chaîne Youtube.

Dans un match rythmé et riche en occasions, l’ASSE affiche rapidement ses ambitions offensives. Dès la 6e minute, Pedro réalise un gros travail avant de servir Moueffek dans la surface. Le milieu élimine son adversaire d’un crochet mais manque le cadre, butant finalement sur un Niflore attentif. Quelques instants plus tard, une combinaison entre Davitashvili et Stassin permet à Cardona d’être trouvé dans l’axe, mais sa tentative, trop compliquée, ne donne rien.

La domination stéphanoise est récompensée à la 22e minute. Boakye récupère un ballon haut et lance Stassin, qui élimine le gardien avec sang-froid avant d’ouvrir le score. Mais Dunkerque réagit immédiatement : trois minutes plus tard, Robinet transforme un penalty face à Larsonneur et remet les deux équipes à égalité. Avant la pause, Niflore s’illustre encore, notamment sur une tête de Le Cardinal.

Au retour des vestiaires, les Verts reprennent l’avantage à la 66e minute grâce à Davitashvili, bien servi après une récupération de Jaber. Le Cardinal touche ensuite le poteau à la 75e. Malgré une fin de match tendue, l’ASSE tient bon et s’impose 2-1, signant une précieuse victoire.

Ce succès permet de reprendre trois longueurs d’avance sur Le Mans, après son nul à Boulogne, plus tôt dans la journée de samedi. A quatre journées de la fin, l’ASSE est en bonne position pour monter.

Jaber explose après ASSE-Dunkeque

Mickaël Nadé : « On voulait rebondir après le match nul de la semaine dernière. Et là : victoire, on est super contents. Avec un gros boulot de toute l’équipe, et spéciale ovation aux remplaçants. »

Mahmoud Jaber : « Yesss, VAMOOOS, je suis très content d’être de retour. Maintenant, il faut qu’on continue pour qu’on soit là où on veut être en fin de saison. Let’s go, allez les Verts ! »