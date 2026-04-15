À quelques jours de recevoir Bastia, l’ASSE s’apprête à affronter une équipe en pleine crise. Dans sa dernière analyse, Romain Molina dresse un constat sévère sur un club corse en perte totale de repères.

Le timing interpelle. À l’approche du match face à l’AS Saint-Étienne, Bastia traverse une période critique. Derniers de Ligue 2, les Corses accumulent les contre-performances. La dernière en date résume leur saison. "Bastia vit une saison cauchemardesque… ils menaient 3-1 et ont trouvé le moyen de s’incliner 4-3." Pour Romain Molina, ce scénario n’a rien d’un accident. "C’est symbolique d’une saison où rien ne va, ou presque."

Une chute sportive qui masque un problème plus profond

Si les résultats interpellent, ils ne constituent qu’une conséquence. Le journaliste insiste : "Cette déveine… ce serait occulter les véritables raisons de ce fiasco. Parce qu’on va clairement le dire, c’est un fiasco." Derrière cette saison ratée, les causes sont de tout ordre.

Bastia avait pourtant posé des bases solides. "En 2021-2022 : 10 millions de recettes, 10 millions de dépenses. Un club stable." Mais la trajectoire a dévié. "On passe à 16 millions de dépenses… puis 18 millions… avec des revenus qui stagnent à 12." Résultat : "On perd entre 4 et 6 millions par an."

Pour Molina, cette dérive traduit une rupture. "Le sporting qui est monté avec l’humilité… prend un avion privé pour faire un court déplacement. Ça montre à quel point on est déconnecté de la réalité."

Bastia : une identité effacée et un vestiaire fragilisé

Au-delà des chiffres, c’est l’ADN du club qui est remis en cause. "Bienvenue dans un club en perte d’identité… gangrené par une stratégie mauvaise." Le constat est direct : "Aujourd’hui, ce n’est pas le football qui domine, c’est l’ego."

Cette évolution a des conséquences concrètes sur le terrain. L’effectif a été profondément modifié. "On a recruté tellement de jeunes… tellement de paris… qu’on a oublié un avant-centre." Une lacune majeure dans une équipe qui peine à marquer.

Le fonctionnement interne interroge aussi. "Personne ne prend la responsabilité… à chaque fois, ce n’est jamais la faute de quelqu’un." Molina décrit un club fragmenté : "On ne se parle pas vraiment… la direction est coupée du reste."

Même les joueurs semblent perdus. "Certains ne se reconnaissent plus… il y a une lassitude." Un climat qui pèse dans une saison déjà fragile.

Une spirale dangereuse avant d’affronter l’ASSE

Sportivement, les conséquences sont immédiates. Bastia avance sans repères, avec un effectif déséquilibré et une confiance entamée. "On a pris tellement de retard… et il y a toujours ce problème pour marquer des buts."

Pour Molina, la situation reste claire : "Si le sporting en est là, c’est avant tout à cause de mauvais choix." Une analyse qui dépasse les résultats bruts et met en lumière une gestion globale défaillante.

Dans ce contexte, l’ASSE s’apprête à affronter une équipe fragilisée, mais imprévisible. Car malgré les difficultés, le Sporting reste un club à part. "Il mérite beaucoup mieux que cette saison cauchemardesque." Reste à savoir si la réception de l'ASSE marquera un nouveau point de rupture… ou un sursaut inattendu.