En conférence de presse d'après-match, Patrick Videira, le coach du Le Mans FC, s'est confié sur la contre-performance de son équipe (0-0) en déplacement à Boulogne-sur-Mer.

Actuel troisième au classement avec 54 points derrière l'ASSE deuxième avec 57 points. Les hommes de Videira n'ont pas su faire mieux qu’un match nul 0-0 face à de valeureux Boulonnais qui restent sur 6 matchs sans défaite, dont 5 clean sheets. Une série positive qui devrait d'ailleurs offrir le maintien au promu de dernière minute, qui aura vécu une saison mouvementée.

De son côté, Le Mans a loupé l'opportunité de repasser provisoirement devant les Verts et de continuer à mettre la pression sur les Stéphanois. Samedi après-midi, les hommes de Patrice Videira ont outrageusement dominé les débats contre Boulogne (62 % de possession de balle) sans jamais réussir à trouver la solution. Une équipe qui s'est procuré des occasions (13 frappes), mais qui s'est frustrée au fil de la rencontre avec seulement 3 frappes cadrées.

Beaucoup de déception au Mans

Le Mans, équipe ayant concédé le moins de défaites cette saison à ce jour (seulement quatre), n'est plus un invité surprise en haut du classement. Et ça, Patrice Videira et ses hommes comptent bien le prouver en se permettant, à juste titre, d'être ambitieux.

"On tombé dans un faux rythme contre Boulogne [...] Oui je ressent beaucoup de déception, mais dans les vestiaires aussi, il faudra lever la tête et repartir dès lundi pour se préparer et rattraper les points contre Clermont".

À l'évocation des raisons de cette contre-performance, le coach Videira n'a ciblé aucun compartiment de jeu de son effectif, mais effectue une mise en garde globale.

"j'ai senti une équipe un peu pataud, il y'a des matchs ou il faut accepter... même s'ils font mal à la tête on a échouer sur la volonté de s'imposer"

Le Mans reste pour le moment solide 3e au classement avec 3 points d'avance sur le Red Star, qui de son côté s'est imposé (4-3) au terme d'un match fou.

4 finales, 4 défi, 4 combat

Ambitieux, Le Mans ne regarde ni en haut ni en bas et se concentre sur ce qu'il a à faire. Patrice Videira confirme :

"Vous savez je ne connaissais pas le résultat du Red Star, aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est nous, je regarderai tout à l'heure les résultats tranquillement dans le bus, y'a personne qui va rien nous donner"

Focus sur le sprint final, Patrick Videira est lucide : quoi qu'il arrive, le club et son groupe de joueurs réalisent une saison exceptionnelle, et il ne tient qu'à eux d'aller le plus haut possible.

"Le compteur il tourne mais on a envie d'avancer beaucoup plus vite, c'est une forme d'ambition. Ce point à la fin il peut compter, il ne faut pas le jeter, même si aujourd'hui on as pas fournit notre meilleur football".

Source : Patrick Videira après BOULOGNE-LE MANS FC (YouTube)