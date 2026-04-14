Il a porté le maillot vert avec fierté, inscrit 31 buts sous les couleurs de l'ASSE et remporté deux Coupes d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, Max-Alain Gradel a rangé les crampons. Mais il est loin d'être à l'arrêt. Portrait d'un homme qui se réinvente.

Né le 30 novembre 1987 à Abidjan, Max-Alain Gradel n'a jamais fait les choses à moitié. Ni sur le terrain, ni en dehors. Celui que ses proches appellent simplement « Max » a construit une carrière exceptionnelle, entre l'Angleterre, la France, Saint-Étienne et la Turquie, avant de raccrocher les crampons en 2026. Depuis, il s'est lancé dans une nouvelle vie tout aussi dense. Agent de joueurs, ambassadeur, investisseur, formateur : l'ex-international ivoirien ne chôme pas.

L'ASSE, cinq saisons dans le cœur des Verts

De 2011 à 2016, Max-Alain Gradel devient un joueur clé de l'ASSE. 117 matchs, dont 80 comme titulaire, 31 buts, 14 passes décisives. Des chiffres solides pour un ailier capable de faire la différence à tout moment. Sa saison 2014-2015 reste sa meilleure en vert : 38 matchs, 17 buts. Il fait partie des joueurs les plus décisifs de l'ère Galtier, dans un club qui retrouvait alors ses lettres de noblesse.

Ses passages à Bournemouth (2015-2017) puis à Toulouse (2017-2020) confirment un niveau constant. En Turquie, à Sivasspor pendant cinq saisons, il continue à s'imposer comme titulaire indiscutable avec 12 buts en 45 matchs lors de l'exercice 2020-2021. Une longévité rare pour un ailier de haut niveau.

Gradel : Capitaine et champion d'Afrique

En sélection nationale ivoirienne, Gradel dépasse les 113 sélections et inscrit 18 buts. Mais ce qui définit le mieux sa carrière internationale, c'est le leadership. Vainqueur de la CAN en 2015, il est capitaine lors du sacre historique à domicile en 2024. Une Coupe d'Afrique des Nations que les Éléphants remportent après un parcours digne d'un film — défaite 4-0 contre la Guinée Équatoriale, qualification in extremis, victoire contre le Mali à 10 contre 11, puis triomphe face au Nigeria en finale.

Gradel raconte avec émotion ce qu'a représenté ce tournoi : « Cette Coupe d'Afrique, si on nous avait expliqué le scénario avant, on aurait dit qu'il faut doser un peu. Il y avait trop de rebondissements. Mais nous, on savait qu'on n'était pas 11 sur le terrain. On sentait le peuple. »

La veille de la finale, c'est lui qui intervient auprès du coach Emerse Faé pour changer la tactique, passant du 3-5-2 prévu au 4-3-3. « Je touche deux mots à deux ou trois joueurs, ils me disent le vieux, ce 3-5-2 là... Je vais voir le coach pendant les étirements. Il me dit : tu penses ? Je dis oui. Il dit : ok. » Le lendemain, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique.

Agent de joueurs, la nouvelle mission de Max Alain Gradel

Depuis sa retraite sportive officialisée en 2026, Gradel a lancé Maxidel Management, son agence de représentation de joueurs. Basée en Côte d'Ivoire, elle gère déjà plusieurs footballeurs professionnels et en développement.

Pour lui, ce n'est pas un hasard. Tout était préparé bien avant l'arrêt : « Mon objectif était d'avoir des choses à faire une fois arrêté. Tout ça, ça se prépare. Il ne faut pas finir et être surpris, chercher quoi faire. » Il se lève désormais à 6h du matin et ne rentre pas avant 19h30. Une retraite active, assumée, construite.

Il est aussi propriétaire d'un club de formation basé à Youpougon, avec des catégories allant des U8 aux seniors, dont la moyenne d'âge plafonne à 20 ans. Une structure pensée pour détecter et développer les talents ivoiriens, que Gradel a mis en place bien avant la fin de sa carrière. « Il est important de promouvoir tout ce qui est ivoirien d'abord, et pourquoi pas plus tard africain. »

Ambassadeur FAO et du tourisme ivoirien

Au-delà du football, Max-Alain Gradel porte deux titres d'ambassadeur. Il est ambassadeur de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) et ambassadeur du tourisme de Côte d'Ivoire. Deux missions qui l'impliquent dans des actions concrètes, des déplacements, des présences officielles, des prises de décision. « On est sollicité à tout moment. Il y a des actions, des présences physiques, des invitations à honorer. Ça fait partie du quotidien. »

Une reconnaissance internationale qui illustre le poids de son image bien au-delà des stades. Gradel incarne une certaine idée du sportif africain accompli : ancré dans son pays, soucieux de son impact, et porteur de valeurs.

Un leader, jusqu'au bout

Ce qui frappe chez Gradel, c'est la cohérence. L'homme public et l'homme privé disent la même chose. Il parle de discipline, de préparation, de respect. « La discipline, c'est la base. Peu importe ce que tu veux faire. Tu peux avoir le talent, l'intelligence intellectuelle, mais si tu n'es pas discipliné, ça ne passe pas. »

Il parle aussi de reconnaissance, avec une sincérité qui touche : « Quand on joue pour la nation, c'est le seul salaire qu'on peut avoir de notre peuple. Un simple merci, un comportement de respect, c'est plus que tout. »

Max-Alain Gradel a quitté les pelouses. Mais il n'a pas quitté le jeu. Il en a juste changé les règles.