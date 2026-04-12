L’ASSE profite de la 30e journée de Ligue 2 pour confirmer sa bonne dynamique et rester au contact du haut de tableau après sa victoire face à Dunkerque (2-1).

L’AS Saint-Étienne continue d’y croire. Dans un Geoffroy-Guichard bien garni, les Verts ont assuré l’essentiel contre Dunkerque (2-1). Un succès précieux dans une journée globalement serrée où plusieurs concurrents directs ont laissé des points en route. Dans cette 30e journée de Ligue 2, les matchs nuls ont été nombreux, preuve d’un championnat toujours aussi indécis à l’approche du sprint final. De bon augure pour les hommes de Philippe Montanier, qui reviennent avec ambition dans la course aux premières places.

ASSE : une dynamique qui s’affirme

Les Verts enchaînent. Après plusieurs semaines irrégulières, l’ASSE semble avoir trouvé son rythme. Ce succès face à Dunkerque confirme une montée en puissance au bon moment de la saison. Dans le même temps, plusieurs équipes du haut de tableau ont marqué le pas.

Boulogne et Le Mans se sont neutralisés (0-0), tout comme Annecy et Montpellier. Laval a concédé un nul spectaculaire face à Reims (2-2), tandis que Clermont et Nancy se sont quittés dos à dos sur le même score. Résultat : peu d’équipes ont réellement fait une bonne opération.

Dans ce contexte, la victoire stéphanoise prend encore plus de valeur. Elle permet aux Verts de grappiller des points et de maintenir la pression sur leurs concurrents directs. La solidité affichée et la capacité à faire la différence dans les moments clés pourraient peser lourd dans les semaines à venir.

Ligue 2 : une journée serrée avant Rodez – Troyes

Cette 30e journée n’a pas livré tous ses verdicts. Le match entre Rodez et Troyes, programmé lundi, pourrait encore rebattre les cartes. Troyes, actuellement leader, aura l’occasion de creuser l’écart ou de voir ses poursuivants revenir dangereusement.

Derrière, la lutte est intense. Le Red Star s’est illustré dans un match spectaculaire face à Bastia (4-3), tandis que Pau a signé une victoire importante à Amiens (0-1). Guingamp et Grenoble se sont quittés sur un nul (1-1), laissant encore plus de suspense dans la course au top 5.

Pour l’ASSE, l’objectif est clair : continuer sur cette lancée. Avec plusieurs confrontations directes à venir, les Verts ont leur destin entre leurs mains. La régularité sera la clé pour espérer accrocher une place en haut de tableau.