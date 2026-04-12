L’ASSE profite de la 30e journée de Ligue 2 pour confirmer sa bonne dynamique et rester au contact du haut de tableau après sa victoire face à Dunkerque (2-1).

L’AS Saint-Étienne continue d’y croire. Dans un Geoffroy-Guichard bien garni, les Verts ont assuré l’essentiel contre Dunkerque (2-1). Un succès précieux dans une journée globalement serrée où plusieurs concurrents directs ont laissé des points en route. Dans cette 30e journée de Ligue 2, les matchs nuls ont été nombreux, preuve d’un championnat toujours aussi indécis à l’approche du sprint final. De bon augure pour les hommes de Philippe Montanier, qui reviennent avec ambition dans la course aux premières places.

ASSE : une dynamique qui s’affirme

Les Verts enchaînent. Après plusieurs semaines irrégulières, l’ASSE semble avoir trouvé son rythme. Ce succès face à Dunkerque confirme une montée en puissance au bon moment de la saison. Dans le même temps, plusieurs équipes du haut de tableau ont marqué le pas.

Boulogne et Le Mans se sont neutralisés (0-0), tout comme Annecy et Montpellier. Laval a concédé un nul spectaculaire face à Reims (2-2), tandis que Clermont et Nancy se sont quittés dos à dos sur le même score. Résultat : peu d’équipes ont réellement fait une bonne opération.

Dans ce contexte, la victoire stéphanoise prend encore plus de valeur. Elle permet aux Verts de grappiller des points et de maintenir la pression sur leurs concurrents directs. La solidité affichée et la capacité à faire la différence dans les moments clés pourraient peser lourd dans les semaines à venir.

Ligue 2 : une journée serrée avant Rodez – Troyes

Cette 30e journée n’a pas livré tous ses verdicts. Le match entre Rodez et Troyes, programmé lundi, pourrait encore rebattre les cartes. Troyes, actuellement leader, aura l’occasion de creuser l’écart ou de voir ses poursuivants revenir dangereusement.

Derrière, la lutte est intense. Le Red Star s’est illustré dans un match spectaculaire face à Bastia (4-3), tandis que Pau a signé une victoire importante à Amiens (0-1). Guingamp et Grenoble se sont quittés sur un nul (1-1), laissant encore plus de suspense dans la course au top 5.

Pour l’ASSE, l’objectif est clair : continuer sur cette lancée. Avec plusieurs confrontations directes à venir, les Verts ont leur destin entre leurs mains. La régularité sera la clé pour espérer accrocher une place en haut de tableau.

Pos Équipe Pts J G N D BP BC Diff
1 Troyes 58 29 17 7 5 51 30 +21
2 AS Saint-Étienne 57 30 17 6 7 53 31 +22
3 Le Mans 54 30 14 12 4 45 29 +16
4 Red Star 51 30 14 9 7 39 30 +9
5 Reims 48 30 12 12 6 43 28 +15
6 Rodez 45 29 11 12 6 36 34 +2
7 Montpellier 44 30 12 8 10 35 27 +8
8 Annecy 43 30 12 7 11 36 34 +2
9 Pau 42 30 11 9 10 41 48 -7
10 Dunkerque 40 30 10 10 10 45 37 +8
11 Guingamp 40 30 10 10 10 39 42 -3
12 Boulogne-sur-Mer 36 30 9 9 12 30 38 -8
13 Grenoble 32 30 6 14 10 29 36 -7
14 Clermont 30 30 7 9 14 34 41 -7
15 Nancy 30 30 7 9 14 27 43 -16
16 Laval 25 30 4 13 13 26 43 -17
17 Amiens 24 30 6 6 18 34 52 -18
18 Bastia 21 30 3 12 15 19 39 -20