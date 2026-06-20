Ce sera encore l'un des feuilletons de l'été. Lucas Stassin qui n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde avec la Belgique pourraît quitter l'ASSE. Comme lors des derniers mercatos, le jeune attaquant est convoité par plusieurs écuries européennes. Mais, les dirigeants stéphanois seront-ils vendeurs ?

Arrivé durant l'été 2024, Lucas Stassin a réalisé deux saisons sous le Maillot de l'ASSE. Ses performances en Ligue 1 et en Ligue 2 ont tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens. Avec 64 matchs au compteur, il a inscrit 23 buts et délivré 14 passes déicisives. Ceci lui a ouvert les portes de la sélection belge, avec laquelle il a disputé 18' de la rencontre face au Mexique le 01 avril dernier (1-1). En Angleterre ou encore au Portugal sa côte est au plus haut !

Braga et Porto à l'affut !

Il y a 10 jours, le média Nieuwblad indiquait que plusieurs clubs étrangers suivaient sa situation. Parmi eux, Porto. Selon la presse, les contacts étaient même plutôt avancés. L'agent de Lucas Stassin se serait même rendu sur place pour négocier. Mais, s'il venait à quitter l'ASSE, Lucas Stassin devrait avoir plusieurs choix possibles. En effet en début de mois, le média A Bola nous informé que Braga était également parmi les prétendants.

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Dans son édition du jour, Le Progrès apporte une nouvelle information. Lucas Stassin auraît aussi une belle côte en Angleterre Brentford suivrait aussi sa situation. Le club anglais a terminé à la neuvième place de la Première Ligue la saison passée.

Tout dépendra du mercato de l'ASSE

A l'heure où nous bouclons ces lignes, l'ASSE n'a enregistré aucune arrivée. Cependant, le club a officialisé la signature profesionnelle de Medhy Lutin Zidée. Durant cette période estival le club s'apprête à perdre Dennis Appiah et Florian Tardieu, leur contrat se terminant le 30 juin. De plus, Brice Maubleu a annoncé son départ et rejoint le Pau FC.

Au niveau de l'attaque rien ne bouge pour le moment. Le Progrès mentionne que l'évolution de la situation de Lucas Stassin dépendra aussi du mercato stéphanois, qui n'a pas encore vraiment débuté.