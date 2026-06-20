Pour toute une génération de supporters de l'ASSE, il reste l’infatigable "Papy". Un surnom affectueux né dans l’intimité du vestiaire pour désigner un joueur au tempérament de guerrier, à la voix qui porte et au sens du collectif unique. Trois ans après avoir raccroché définitivement les crampons, que devient Fabien Lemoine, l'un des grands artisans des belles années de l'ère Christophe Galtier ?

Formé au Stade Rennais, Fabien Lemoine y effectue ses débuts professionnels en 2007. Mais sa vie bascule au début du mois d’août 2010. Lors d’un choc aérien d’une violence rare avec le Nancéien Reynald Lemaître, le milieu de terrain subit un traumatisme majeur. Évacué en urgence, il subit l’ablation de son rein droit. Alors que beaucoup prédisent la fin de sa carrière, le Breton fait preuve d'une résilience hors norme et retrouve les pelouses de Ligue 1 seulement quatre mois plus tard, le 18 décembre.

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La fin de la saison 2010-2011 sonne le glas de son aventure rennaise. Courtisé, le milieu de terrain passe même une visite médicale pour rejoindre Évian Thonon Gaillard en prêt. Finalement, le destin s'en mêle : l’AS Saint-Étienne (ASSE) se positionne. Pour Lemoine, qui supporte les Verts depuis son plus jeune âge, le choix est évident.

Le régulateur de l'ère Galtier à l'ASSE

Dans le Chaudron, « Papy » s’impose immédiatement comme le poumon des Verts. Travailleur de l'ombre, il sait aussi s'illustrer dans les moments clés. En février 2013, il débloque son compteur à Sochaux, marquant son premier but chez les professionnels depuis cinq ans. Deux mois plus tard, le 20 avril 2013, il s'offre le plus beau titre de sa carrière en soulevant la Coupe de la Ligue... face à son club formateur, Rennes.

S'il n'est pas un buteur prolifique, Lemoine a l'art d'inscrire des buts d'anthologie. Lors de l'exercice 2013-2014, il nettoie la lucarne de Guingamp d'une frappe lointaine limpide, avant de récidiver face à Monaco d'une reprise de volée magistrale de l'extérieur de la surface. La saison suivante, il enfile le costume de sauveur de l'ASSE en offrant deux succès précieux (0-1) à l'extérieur, sur les pelouses de Lens et de Lorient.

Ruffier, Hamouma, Galtier... Lemoine balance tout !

Après six saisons pleines, 226 matchs et 6 buts sous la tunique verte, il quitte le Forez en 2017 pour retourner en Bretagne, sous les couleurs du FC Lorient (2017-2022), avant de clore sa riche carrière au FC Versailles en National (2022-2023).

Du rectangle vert aux terrains de Padel

Aujourd'hui éloigné du football professionnel, Fabien Lemoine s'est installé avec sa famille dans le Morbihan. Et comme de nombreux anciens footballeurs, il s'est découvert une passion dévorante pour les sports de raquette, au point de l'associer à son projet de reconversion. L'ancien milieu de terrain des Verts a en effet choisi d'investir dans un grand complexe de padel qui ouvrira prochainement ses portes dans le Morbihan comme indiqué par le Stade Rennais.

Un choix évident pour l'ancien de l'ASSE, qui y retrouve l'adrénaline de son ancienne vie : "De manière générale, les footballeurs aiment les sports de raquette. Je retrouve aussi parfois l’ambiance d’un vestiaire qui me manque. C’est un sport où tu peux progresser rapidement." À 39 ans, l'infatigable milieu de terrain n'a rien perdu de son dynamisme. S'il a troqué les crampons pour la pala, son esprit de compétition et sa science du placement, eux, restent intacts.