Ce vendredi, Rudi Garcia s’est présenté en conférence de presse pour annoncer la liste officielle des Diables Rouges pour la Coupe du Monde. L’ancien entraîneur de l’ASSE pouvait récompenser un joueur de son ancien club : Lucas Stassin. Voici la liste des Diables Rouges pour le mondial.

Comme sa première saison dans le Forez, Lucas Stassin a connu un exercice en demi-teinte. Après six premiers mois délicats, le jeune belge s’est révélé avec onze buts en Ligue 1 de Janvier à Mai 2025.

Des performances qui lui ont valu de nombreux intérêts en Europe l’été dernier. Des clubs allemands, portugais, anglais…avaient étudié son profil. Un transfert aurait également permis à Lucas Stassin d’augmenter ses chances d’aller à la Coupe du Monde. Malgré la relégation, Kilmer et l’ASSE avaient tranché pour l’avenir de leur attaquant. Après un long feuilleton, le club ligérien n’a pas changé son fusil d’épaule et a conservé son buteur.

Après avoir guéri d’une blessure et digéré ce non-départ, Lucas Stassin a retrouvé le onze et a marqué quatre buts durant le mois de septembre. Des performances qui lui ont valu le trophée UNFP du joueur du mois.

Alors qu’il semblait avoir lancé son exercice 2025-2026, l'attaquant de l’ASSE va ensuite connaître des mois plus délicats. De son but à Amiens, le 23 septembre à son doublé à Pau le 28 février dernier, le joueur formé à Anderlecht n’avait plus marqué en Vert.

De quoi le relancer statistiquement sur la fin de la saison en club. Avec son but inscrit face à Amiens, Lucas Stassin a terminé la saison régulière de Ligue 2 avec onze réalisations. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le belge a retrouvé des couleurs et s’est relancé au meilleur des moments. Ce vendredi soir, l’ASSE va évidemment compter sur lui pour se qualifier pour les barrages face au seizième de Ligue 1.

Une récompense lors de la dernière trêve internationale

Comme tout footballeur, Lucas Stassin rêve de jouer la Coupe du Monde. Le jeune buteur de l’ASSE avait sans doute mis cet objectif de côté durant sa longue disette. Retrouvé depuis fin février, ses performances lui ont valu d’être convoqué par Rudi Garcia pour la tournée américaine des Diables Rouges, fin Mars.

Lucas Stassin avait alors joué quelques minutes face au Mexique, insuffisant pour réellement se montrer. Depuis, l’ancien de Westerloo continue les bonnes prestations en Vert, malgré un sprint final mal négocié par l’ASSE. Cette sélection lui donnait tout de même le droit de croire à une convocation pour le Mondial.

La Belgique dévoile sa liste pour la Coupe du Monde

Rudi Garcia avait donné rendez-vous ce vendredi à 13h20 pour révéler sa liste de joueurs pour représenter la Belgique à la Coupe du Monde. Il a délivré la liste des 26 joueurs retenus pour le mondial dont 8 attaquants. Lucas Stassin n'est pas retenu !