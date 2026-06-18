Mehdy Lutin Zidee va franchir un cap important dans sa jeune carrière. L'attaquant formé à l'ASSE a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Une récompense méritée pour l'un des talents les plus prometteurs du centre de formation stéphanois.

L'AS Saint-Étienne poursuit sa stratégie de valorisation de ses jeunes talents. Annoncé en exclusivité sur notre site en avril dernier, Mehdy Lutin Zidee a paraphé son premier contrat professionnel avec les Verts. L'attaquant de la génération 2008, qui était sous contrat aspirant jusqu'en juin 2026, s'est engagé pour trois saisons, soit jusqu'en juin 2029.

Auteur d'une progression remarquée ces derniers mois, le jeune Stéphanois s'est imposé comme l'un des profils offensifs les plus prometteurs de sa catégorie. Travailleur, explosif et doté d'une belle marge de progression, il a convaincu les dirigeants stéphanois de miser sur lui pour l'avenir.

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Cette signature s'inscrit dans la volonté du club de sécuriser ses meilleurs éléments issus du centre de formation. Une marque de confiance forte pour Mehdy Lutin Zidee, qui pourrait désormais prétendre à se rapprocher progressivement du groupe professionnel dans les mois à venir.

Le communiqué de l'ASSE

"Membre de la Génération Verte depuis 2023, Medhy Lutin Zidée a paraphé son premier contrat professionnel avec l’ASSE, accompagné du directeur sportif, Loïc Perrin, ainsi que du Directeur du centre de formation stéphanois, Laurent Huard.

Né le 1ᵉʳ avril 2008, Medhy Lutin Zidée a d’abord montré toutes ses qualités offensives sous les couleurs de l’UF Clichois avant de rejoindre le club de sa ville natale, le FC Montfermeil, pourvoyeur de talents et club partenaire de l’AS Saint-Étienne.

Dans les rangs du Centre de formation Robert-Herbin depuis 2023, il a détoné sur l'aile droite du groupe Formation avant de faire sa place, lors de la saison écoulée, au sein du groupe Réserve de Sylvain Gibert. Désormais engagé avec son club formateur jusqu’en 2029, l'attaquant rejoint Djylian N’Guessan et Paul Eymard, deux autres membres de la génération 2008 déjà professionnels. Félicitations Medhy !"

Via asse.fr