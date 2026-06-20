Benjamin Petit va franchir un nouveau cap au sein du centre de formation de l’ASSE. Adjoint de Frédéric Dugand ces dernières saisons, le technicien stéphanois va prendre les commandes de la catégorie U15. Un parcours construit pas à pas, entre terrain, préparation physique et formation.

L'AS Saint-Étienne poursuit son travail de structuration de la formation. Alors que plusieurs mouvements internes se dessinent pour la saison prochaine, Benjamin Petit s'apprête à prendre une nouvelle dimension dans l'organigramme du club. Jusqu'ici adjoint de Frédéric Dugand en U19, il devrait devenir le nouvel entraîneur principal des U15 de l'ASSE.

Une promotion logique pour un éducateur qui connaît parfaitement les rouages de la formation stéphanoise.

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Benjamin Petit, un parcours construit à l'ASSE

Avant d'intégrer les équipes de formation de l'ASSE, Benjamin Petit a multiplié les expériences dans le football amateur ligérien. Passé notamment par l'US Feurs entre 2015 et 2017 puis par l'Andrézieux-Bouthéon FC jusqu'en 2019, il s'est progressivement forgé une solide réputation d'éducateur.

Son arrivée à Saint-Étienne en août 2019 marque un tournant. Il devient alors entraîneur et responsable technique du pôle U9-U11. Deux saisons plus tard, le club lui confie de nouvelles responsabilités.

Depuis juillet 2021, Benjamin Petit occupe un rôle d'entraîneur assistant au sein de la formation stéphanoise. En parallèle, il s'investit fortement dans le développement individuel des joueurs, un domaine devenu central dans les centres de formation modernes.

Cette progression constante témoigne de la confiance accordée par le club à un technicien apprécié pour sa rigueur et sa proximité avec les jeunes joueurs.

Un profil complet entre coaching et préparation athlétique

L'une des particularités de Benjamin Petit réside dans son double profil d'entraîneur et de préparateur physique.

Titulaire d'un BPJEPS Football, il a ensuite complété son cursus avec un BPJEPS Musculation-Haltérophilie. Une spécialisation qui lui a permis d'acquérir une expertise précieuse dans le développement athlétique des jeunes joueurs.

Cette compétence a d'ailleurs conduit l'ASSE à lui confier, à partir de 2023, les fonctions de préparateur physique du groupe formation ainsi que la responsabilité de la réathlétisation de l'équipe réserve.

Souhaitant poursuivre sa montée en compétences, Benjamin Petit a ensuite obtenu le Brevet d'Entraîneur de Football (BEF). Il a également validé le CFPA, le Certificat Fédéral de Préparation Athlétique, une certification reconnue dans le football français.

Ce parcours de formation illustre sa volonté constante de développer ses compétences pour répondre aux exigences du haut niveau.

Une promotion qui s'inscrit dans la stratégie de formation de l'ASSE

La prise en main des U15 représente une étape importante dans la carrière du technicien stéphanois. Cette catégorie constitue souvent un moment charnière dans le parcours des jeunes joueurs, à l'approche de leur entrée dans les catégories nationales.

Grâce à sa connaissance du club, de ses méthodes de travail et de ses exigences, Benjamin Petit dispose de nombreux atouts pour accompagner cette génération verte.

Son expérience dans le développement du joueur, son expertise athlétique et son parcours interne font de lui un profil parfaitement identifié par l'ASSE pour poursuivre le travail de formation entrepris ces dernières années.

Une nouvelle mission qui confirme également la volonté du club de promouvoir ses compétences en interne et de valoriser les éducateurs issus de son propre projet de formation.

Source : Profil LinkedIn de Benjamin Petit