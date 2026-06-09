Lucas Stassin se rapproche un peu plus d'un départ de l'AS Saint-Étienne. Selon les informations du média belge Nieuwsblad, l'attaquant des Verts fait partie des pistes étudiées par le FC Porto. Des discussions seraient déjà en cours entre les différentes parties.

La relégation sportive de l'ASSE en Ligue 2 a profondément modifié les perspectives de plusieurs cadres de l'effectif stéphanois. Parmi eux, Lucas Stassin apparaît aujourd'hui comme le candidat le plus crédible à un départ lors du mercato estival.

L'international belge de 21 ans sort d'une saison qui n'a pas confirmé son potentiel mais a entretenu sa valeur sur le marché des transferts malgré l'échec collectif des Verts. Avec 11 buts et 8 passes décisives, l'ancien joueur d'Anderlecht a apporté sa pierre à l'attaque stéphanoise. Des statistiques intéressantes, mais qui ne résument pas à elles seules l'intérêt qu'il suscite sur le marché.

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Selon Nieuwblad, plusieurs clubs étrangers suivent attentivement sa situation. Le média belge explique que les recruteurs voient en lui bien davantage qu'un simple bilan comptable. Son intelligence de déplacement, sa qualité technique et sa maturité dans le jeu séduisent plusieurs formations européennes.

Un cador portugais passe à l'action pour Lucas Stassin

Parmi les prétendants, le FC Porto semble aujourd'hui particulièrement actif. Toujours selon la presse belge, des discussions sont en cours et les négociations avanceraient dans le bon sens. Son agent, Zouhair Essikal, aurait même été aperçu récemment au Portugal afin de faire progresser le dossier.

Aucun accord n'aurait encore été trouvé à ce stade. Néanmoins, le champion du Portugal apparaît comme une destination crédible pour un joueur qui souhaite désormais évoluer dans un championnat de premier plan.

L'été dernier déjà, Lucas Stassin disposait de plusieurs opportunités. Rennes, Al-Hilal ou encore le Paris FC avaient manifesté leur intérêt. Le club francilien aurait même proposé près de 25 millions d'euros. Une offre qui n'avait pas convaincu l'ASSE au moment où le projet sportif reposait encore largement sur son attaquant. La situation est aujourd'hui différente. Après l'échec dans la course à la montée, conserver un joueur de cette valeur en Ligue 2 paraît beaucoup plus compliqué.

Une évolution logique pour le buteur belge

Le dossier dépasse également le cadre stéphanois. En Belgique, Lucas Stassin est désormais considéré comme un candidat crédible à une place durable chez les Diables Rouges. Appelé pour la première fois par Rudi Garcia au printemps, il sait néanmoins que rester en deuxième division française pourrait freiner sa progression internationale.

Le sélectionneur belge a régulièrement insisté sur l'importance d'évoluer au plus haut niveau pour intégrer durablement la sélection nationale. Un départ vers Porto, ou vers un autre club européen ambitieux, pourrait ainsi constituer une étape importante dans sa carrière.

Pour l'ASSE, cette perspective confirme surtout l'ampleur du chantier offensif qui attend Ian Cathro. Lucas Stassin semblait déjà difficile à retenir. Si Zuriko Davitashvili venait également à quitter le Forez dans les prochaines semaines, Saint-Étienne devrait reconstruire une grande partie de son secteur offensif. Un défi majeur pour un club qui n'a désormais plus qu'un seul objectif : retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine.