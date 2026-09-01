ASSE - Mercato : Rendez-vous ce soir pour un nouveau numéro du Sainté Night Club. Au programme de cette 228e émission de la saison 7 : un débrief sur Dijon, un dossier mercato copieux à quelques heures de la clôture du marché, et un point complet sur la Ligue 2 avant la réception de Montpellier.

Keuhn animera cette émission aux côtés de Joss Randall et Clément en chroniqueurs, avec Quentin au chat. Premier sujet de la soirée : le succès stéphanois à Dijon, qualifié par Ian Cathro lui-même de « match le moins bien préparé, le moins bien joué, mais où l'équipe s'est le mieux construite ». Un paradoxe qui sera décortiqué, entre adversité plus relevée qu'attendue et série d'invincibilité qui se poursuit.

Un dossier mercato XXL avant la fermeture du marché

Place ensuite au gros morceau de la soirée : le mercato stéphanois, analysé à quelques heures seulement de la clôture. Seront passés en revue les départs d'Ekwah, Nadé et Moueffek, le maintien de Davitashvili, ainsi que les dossiers brûlants Stassin et N'Guessan, tous deux proches d'un départ en cette dernière journée. La question de la note globale à donner au mercato de Klaus-Peter Schwenke sera également posée, entre dégraissage massif via prêts et absence de recrue de dernière minute pour l'instant.

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La Ligue 2 et le calendrier chargé qui attend les Verts

Le point championnat abordera la situation de Nantes, toujours à la recherche de sa première victoire, ainsi que le matelas d'avance stéphanois en tête de Ligue 2. Une série de trois matchs référence attend l'ASSE avant la trêve, face à Montpellier, Dunkerque et Metz, trois concurrents directs pour la montée.

ASSE : Focus sur la réception de Montpellier au Chaudron

Dernier temps fort de l'émission : la présentation du prochain adversaire, Montpellier, une formation solide défensivement mais peu prolifique offensivement. L'occasion de discuter composition probable et pronostics, avant un retour tant attendu des Verts dans leur enceinte.

Rendez-vous ce lundi 24 août à 21 heures pour le Sainté Night Club, à suivre sur YouTube.