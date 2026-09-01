C’est désormais officiel ! Longtemps pressenti sur le départ et absent lors de la récente rencontre de l’ASSE face à Dijon (3-2), Lucas Stassin quitte le Forez et s’engage en faveur du Séville FC durant ce dernier jour de mercato.

L’attaquant international belge de 21 ans franchit une étape importante de sa jeune carrière en rejoignant la Liga espagnole. Un championnat qui va permettre à Lucas Stassin d'évoluer à nouveau au plus haut niveau. L'ASSE enregistre un nouveau départ en cette fin de mercato.

L'opération conclue entre les dirigeants stéphanois et le club andalou prend la forme d’un prêt payant estimé à 2,5 millions d’euros. Dans les coulisses et les rumeurs qui ont rythmé ces derniers jours de mercato, plusieurs sources évoquaient l’existence d’une option d’achat non obligatoire avoisinant les 25 millions d’euros (assortie d’un pourcentage de 20 % sur une future plus-value).

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De la même manière, l’éventualité d’une prolongation préalable du contrat de Lucas Stassin avec l’ASSE jusqu’en juin 2029 (lui qui était initialement lié au club jusqu'en 2028) a largement alimenté les discussions. Si ces modalités particulières font partie des éléments fréquemment cités dans ce dossier, le cadre principal de l'accord permet avant tout au Séville FC d'accueillir le joueur sous forme de prêt dès à présent.

Une belle opportunité pour Stassin et l'ASSE en cette fin de mercato

Arrivé à la fin du mercato d'été 2024 dans le Forez pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros, le jeune avant-centre belge a rapidement attiré les regards de grands clubs européens malgré le contexte sportif stéphanois. Alors que le Séville FC explorait d'autres pistes sur le marché (comme celle menant au jeune Brésilien de Chelsea Deivid Washington), c'est bien sur le profil du Stéphanois que le board espagnol a décidé de jeter son dévolu.

Pour Saint-Étienne, ce mouvement permet de satisfaire les ambitions de départ du joueur tout en scellant une transaction financière très avantageuse. Stassin, quant à lui, s'apprête à faire ses grands débuts au stade Ramón Sánchez-Pizjuán et à relever un immense défi au cœur du championnat espagnol.

Le communiqué de l'ASSE : "Ce mardi, l'AS Saint-Étienne et le Séville FC (Espagne) ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Lucas Stassin (21 ans), après que l'international belge a prolongé son contrat avec les Verts.

Attaquant de l'AS Saint-Étienne depuis 2024, Lucas Stassin paraphe un nouveau contrat avec le club du Forez. Désormais lié aux Verts jusqu'en 2029, l'international belge rejoint dans la foulée le Séville FC, pensionnaire de Liga, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Auteur de 23 buts en 66 matchs sous le maillot stéphanois, Lucas Stassin défendra les couleurs du club andalou, septuple vainqueur de la Ligue Europa et treizième du dernier exercice espagnol. Bonne saison, Lucas !"