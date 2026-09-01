Le mercato de l’ASSE se termine donc sans l’arrivée du fameux numéro 9 tant attendu. Après les départs attendus de Lucas Stassin et Djylian N’Guessan, les dirigeants stéphanois ont choisi de ne pas recruter dans les dernières heures. Un choix qui laisse forcément un goût amer aux supporters, qui attendaient tout l’été le remplaçant de Stassin.

Le rideau est tombé sur le mercato estival. À 20 heures, heure française, l’ASSE a définitivement fermé la porte aux mouvements. Le club stéphanois aura pourtant longtemps cherché une solution offensive pour compenser les départs de Lucas Stassin, parti à Séville (le mercato espagnol se ferme à minuit heure local), et de Djylian N’Guessan, transféré à Liverpool avant d’être prêté à Brest.

Les départs ont permis de considérablement alléger l’effectif professionnel. Un objectif rempli par les dirigeants. Mais une autre attente était restée intacte chez les supporters : celle de voir débarquer un numéro 9 capable de prendre la succession de Stassin.

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Il n’en sera finalement rien. Malgré des accords avec certains joueurs, l’ASSE a vu plusieurs pistes s’envoler dans le money time, face à une concurrence devenue trop importante. Les dirigeants ont alors fait le choix de ne pas se précipiter.

L’ASSE ne recrutera pas de numéro 9

La position du club a finalement été claire : pas question de recruter simplement pour recruter. Alors que plusieurs opportunités se sont présentées, l’ASSE a considéré que son effectif actuel disposait de suffisamment de solutions pour traverser cette période. Les résultats actuels du club ont aussi rassuré les têtes pensantes stéphanoises.

Les Verts devront ainsi disputer les 11 prochains matchs avant l’ouverture du mercato hivernal avec leurs forces offensives actuelles. Thierno Ballo, Joshua Duffus, Irvin Cardona et Martens Paalberg font partie des solutions disponibles. Lamine Sonko pourrait également entrer dans la réflexion.

Un choix qui tranche forcément avec les attentes nées durant l’été. Le remplacement de Lucas Stassin avait rapidement été identifié comme l’un des dossiers majeurs du mercato. Les recherches ont bien existé. Des accords ont même été trouvés avec certains joueurs. Mais les dernières heures ont redistribué les cartes.

Dans ce contexte, les dirigeants ont préféré ne pas céder à la pression du calendrier. Pas question de faire venir un joueur dans la précipitation, avec un profil qui ne correspondrait pas pleinement aux besoins du groupe.

Zuriko Davitashvili, une solution supplémentaire

L’ASSE ne manque toutefois pas totalement de possibilités pour composer son animation offensive. Zuriko Davitashvili représente notamment une carte supplémentaire pour les Stéphanois.

Le Géorgien, restant dans le Forez, peut offrir une solution dans les deux postes offensifs. Sa polyvalence pourrait donc avoir son importance au cours des prochaines semaines, notamment si les choix offensifs évoluent au fil des rencontres.

Le staff dispose donc de plusieurs profils différents. Thierno Ballo et Irvin Cardona peuvent apporter leur expérience. Joshua Duffus représente une autre option. Martens Paalberg, Lamine Sonko voire Mehdy Lutin peuvent également prétendre à du temps de jeu.

Reste désormais à savoir si cette profondeur offensive suffira pour traverser les 11 rencontres qui séparent l’ASSE du mercato hivernal.

Car si les dirigeants stéphanois peuvent se satisfaire d’un mercato parfaitement maîtrisé concernant les départs, la situation est forcément différente du côté des supporters. Ces derniers ont attendu tout l’été l’arrivée d’un remplaçant à Lucas Stassin.

Le dossier aura animé les dernières semaines. Jusqu’au bout, l’espoir d’une arrivée a persisté. Mais le mercato s’est finalement refermé sans nouveau numéro 9.

L’ASSE assume donc un choix fort : faire confiance à son effectif actuel plutôt que recruter dans l’urgence. Aux attaquants présents dans le groupe de répondre désormais sur le terrain. Le rendez-vous est fixé dans 11 matchs, avant que le mercato hivernal n’offre une nouvelle possibilité aux dirigeants stéphanois.