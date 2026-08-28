La ferveur stéphanoise ne faiblit jamais, et le Peuple Vert s'apprête à le prouver une fois de plus. Pour la réception de Montpellier ce samedi 5 septembre à 20h, Geoffroy-Guichard s'apprête à vivre une soirée de gala. L'ASSE continue de voir son stade se remplir pour ce premier gros choc de la saison en Ligue 2

Le cap symbolique des 33 000 places vendues a été officiellement franchi ce vendredi matin à huit jours de la rencontre, confirmant l'engouement massif des amoureux du club autour de cette affiche. Pour rappel, les Kops seront de retour après avoir été fermés lors des deux premières réceptions de l'ASSE.

L'ASSE vers son premier guichets fermés de la saison ?

À quelques jours du coup d'envoi, les dernières places s'arrachent à une vitesse folle. Sauf retournement de situation de dernière minute, le Chaudron devrait enregistrer son tout premier guichets fermés de la saison. Une performance remarquable qui témoigne du soutien inconditionnel des supporters de l'ASSE, prêts à jouer leur rôle de 12e homme dans une ambiance qui s'annonce électrique.

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Les Kops Nord et Sud affichent déjà complet depuis plusieurs jours, et les tribunes latérales se remplissent à vue d'œil. Pour cette rencontre face au MHSC, l'enjeu sera crucial sur le terrain, mais dans les travées, le spectacle est d'ores et déjà garanti. Après des semaines d'attente, l'antre ligérienne va retrouver son atmosphère des grands soirs, portée par des chants puissants et une passion intacte.

Pour les retardataires qui espéraient encore dégoter le précieux sésame, il ne reste plus que de très rares opportunités sur la billetterie en ligne officielle de l'ASSE. Une chose est sûre : le rendez-vous est pris pour ce samedi à 20h. Plus de 33 000 âmes pousseront derrière les Verts pour transformer cette soirée en un véritable enfer pour Montpellier.

Avant cela, les joueurs de Ian Cathro devront prendre les trois points du côté de Dijon, lundi soir.