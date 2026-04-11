Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer une nouvelle rencontre de championnat à Geoffroy-Guichard. Pour ce dernier match sans le Kop Sud, les Verts défient Dunkerque lors de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier a dévoilé ses onze titulaires de ce samedi soir. Voici la compo des Verts.

Tenus en échec sur le terrain de l’ASNL, les Verts ont permis au Mans de revenir à un point lors de la précédente journée. L’ASSE est donc désormais sous la menace directe du club sarthois et n’a absolument plus le droit à l’erreur dans la course à la montée.

Face à des Dunkerquois en quête d’une première victoire depuis le 13 février, le succès est obligatoire pour l'ASSE. Vainqueurs d’Amiens 4-1, les joueurs de l’USLD ont ensuite enchaîné six matchs consécutifs sans victoire. Les hommes de Philippe Montanier quant à eux sont sur une dynamique tout autre avec huit matchs sans perdre et seraient bien inspirés de prolonger cette série, ce samedi.

Larsonneur retrouve une place de titulaire

Sorti sur civière face à Nancy, Kévin Pédro avait inquiété les supporters stéphanois. Le jeune stéphanois va mieux et est apte à débuter cette rencontre.

Comme depuis plusieurs semaines, Nadir El Jamali et Florian Tardieu manquent à l’appel. Le second a repris la course cette semaine et garde un petit espoir de rejouer cette saison avec l’ASSE.

Joao Ferreira est lui aussi en train de se rapprocher d’un retour. Le latéral a repris les séances avec contact pour la première fois depuis sa blessure à la main, le 31 janvier dernier.

Absent du groupe pro depuis sa sortie à Reims, une semaine avant la blessure du portugais, Mahmoud Jaber postule pour un retour à la compétition. Le coach de l’ASSE, Philippe Montanier, que l’israélien était apte pour revenir face à l’USLD.

De retour avec la réserve, le week-end dernier, Maxime Bernauer est également apte à reprendre avec le groupe pro ce samedi.

Enfin, un mois après s’être blessé face au Red Star, Gautier Larsonneur va retrouver sa cage et son brassard de capitaine de l’ASSE, ce soir.

La composition de l’ASSE