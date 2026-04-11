L’AS Saint-Etienne (ASSE) voulait se reprendre à domicile ce samedi soir après un nul à Nancy. Les Verts, toujours invaincus sous les ordres de Philippe Montanier recevaient Dunkerque, lors de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Résumé de la rencontre qui s’est disputée dans le Chaudron.

Longtemps menés à Nancy, les Stéphanois ont réussi à repartir de Lorraine avec un point le week-end passé. Si la défaite a été évitée, ce match nul reste une mauvaise opération pour l’ASSE. Les Verts n’ont pas su profiter du nul de Troyes à Montpellier et ont laissé Le Mans revenir à un point, lundi soir. Dans un Chaudron toujours amputé du Kop Sud, la victoire était essentielle pour les hommes de Philippe Montanier.

Une bonne entame à l'ASSE

Dans une rencontre animée et riche en rebondissements, les Verts ont rapidement montré leurs intentions offensives, à l’image de cette énorme occasion à la 6e minute : après un gros travail de Pedro, Moueffek est parfaitement servi dans la surface. Il élimine son vis-à-vis d’un crochet maîtrisé avant d’ouvrir son pied gauche, mais sa frappe manque de précision et termine sur Niflore, vigilant. Quelques minutes plus tard, à la 14e, une belle combinaison entre Davitashvili et Stassin déstabilise la défense adverse, permettant au premier de servir Cardona dans l’axe. Gêné au moment de conclure avec une talonnade ambitieuse, ce dernier ne parvient pas à inquiéter le gardien.

Rejoint de suite

La pression stéphanoise finit toutefois par payer à la 22e minute : sur une relance mal négociée, Boakye presse efficacement, récupère, et sert Stassin en position idéale. L’attaquant contourne le gardien avec sang-froid avant de pousser le ballon au fond des filets, ouvrant ainsi le score. Mais la réaction de Dunkerque ne tarde pas : trois minutes plus tard, Robinet transforme un penalty avec maîtrise, malgré une bonne anticipation de Larsonneur, remettant les deux équipes à égalité. La suite de la première période voit Niflore se racheter avec plusieurs interventions décisives, notamment sur une tête puissante de Le Cardinal à la 34e minute. Juste avant la pause, Bokele tente sa chance après un joli une-deux avec Robinet, mais sa frappe trop timide ne trompe pas Larsonneur.

Souffrance jusqu'au bout

Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité logique au vu des occasions. En seconde période, Saint-Étienne reprend l’avantage à la 66e minute grâce à Davitashvili, qui profite d’une récupération de Jaber pour se projeter et ajuster une frappe précise dans le petit filet. Enfin, à la 75e minute, Le Cardinal passe tout près d’aggraver le score en reprenant un centre de Davitashvili, mais sa tentative vient heurter le poteau, laissant Niflore battu mais sauvé. Les Verts s'imposent 2-1 et font la très belle opération.