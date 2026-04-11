L’ASSE reçoit Dunkerque ce samedi à 20h à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans la course à la montée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre et tous les liens pour regarder cette journée de Ligue 2 en streaming !

Après le match nul concédé à Nancy (1-1), l’ASSE veut rapidement repartir de l’avant. Les hommes de Philippe Montanier occupent actuellement la deuxième place du classement avec 54 points, à quatre longueurs du leader troyen. Dans un sprint final particulièrement serré, chaque rencontre devient forcément décisive. À domicile, les Stéphanois n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent conserver leur place parmi les deux premiers et continuer à croire à une montée directe.

En face, Dunkerque arrive avec un tout autre contexte. Neuvièmes avec 40 points, les Nordistes ont vu leurs espoirs de haut de tableau s’éloigner ces dernières semaines. Moins réguliers, ils restent néanmoins une équipe capable de poser des problèmes, notamment grâce à leur animation offensive. Libérés de toute pression au classement, ils pourraient jouer ce match sans retenue et tenter de créer la surprise dans le Chaudron.

La rencontre entre l’ASSE et Dunkerque sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h, avec une prise d’antenne prévue à 19h30 pour la présentation du match et les compositions d’équipes. Les abonnés pourront également suivre la rencontre via l’application et les supports numériques de la chaîne. Tous les liens streaming des rencontres de Ligue 2 sont en lien à la fin de cet article.

Le débrief de ASSE-Dunkerque sur Peuple Vert TV

Comme après chaque rencontre des Verts, la soirée se poursuivra sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud de ASSE - Dunkerque avec analyses, réactions et échanges avec les supporters en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Rendez-vous donc ce samedi à 20h pour ASSE - Dunkerque, puis à 22h pour le débrief. Une nouvelle soirée verte pour suivre et analyser l’actualité stéphanoise au plus près.

La journée de Ligue 2 en streaming