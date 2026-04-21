Ce week-end, les Verts ont connu le revers, sur la pelouse de Bastia (2-0), pour la première fois depuis le 31 janvier dernier. Après la première défaite de l'ère Philippe Montanier sur le banc stéphanois, l'ASSE a publié un nouvel épisode d'Inside Match Week.

La rencontre démarre de la pire des manières pour l’ASSE. Après seulement 40 secondes, une perte de balle d’Irvin Cardona profite à Alexandre Zaouai, qui tente sa chance de très loin. Sa frappe lointaine surprend Gautier Larsonneur, légèrement avancé, et termine au fond des filets. Les Verts sont cueillis à froid (0-1).

La réaction stéphanoise est immédiate. À la 6e minute, Boakye récupère un ballon mal dégagé et déclenche une frappe puissante, repoussée par Olmeta. Le gardien bastiais s’illustre encore quelques minutes plus tard en détournant une reprise de Stassin, bien servi par Cardona. L’ASSE pousse, multiplie les situations, mais manque de précision dans le dernier geste. À la 36e minute, Stassin s’offre une belle opportunité en contre, mais sa frappe passe de peu à côté. Bastia, solide et bien organisé, conserve son avantage jusqu’à la pause.

En seconde période, le scénario reste similaire. Saint-Étienne monopolise le ballon mais peine à déséquilibrer le bloc corse. À la 71e minute, Bastia fait preuve de réalisme : sur un centre en retrait de Tomi, Eickmayer ajuste Larsonneur et double la mise. Malgré une barre trouvée par Davitashvili et plusieurs tentatives en fin de match, les Verts ne reviennent pas. Bastia s’impose 2-0 avec efficacité.

Moueffek (ASSE) donne le chemin pour ce sprint final

Aimen Moueffek : Sur le guichets fermés contre Troyes ? « Ah non, je n’avais pas vu… Ça va être chaud de faire venir tout le monde (rires). Tu fais bien de me le dire ! À tous ceux qui me demandent des places, vous avez la réponse (rires). »

« Le mot d’ordre, c’est concentration et victoire. On ne regarde pas trop le classement, on prend match par match. Il faut qu’on gagne. Si on gagne, c’est bon. »