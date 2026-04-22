C'est la tuile de trop. Alors que l'AS Saint-Étienne (ASSE) s'apprête à vivre les trois matchs les plus importants de sa saison, le club est frappé par une nouvelle vague de blessures qui tombe au pire des moments. Mahmoud Jaber, touché lors de l'échauffement à Bastia, pourrait manquer la fin de saison. Paul Eymard s'est fracturé le tibia. Djylian N'Guessan est victime d'une alerte musculaire. L'infirmerie verte, à peine vidé, se remplit à nouveau.

Certains supporters s'interrogeaient sur l'absence de Mahmoud Jaber lors du naufrage de l'ASSE à Bastia (2-0), malgré une prestation collective insipide. Nous vous apportions la réponse en début de semaine. Le milieu stéphanois a ressenti une gêne physique lors de l'échauffement d'avant-match. Il a écourté sa préparation et s'est entretenu de longues minutes avec le staff médical. Présent sur la feuille de match, il n'a finalement pas pu entrer en jeu.

La nature de la blessure et la durée de son indisponibilité reste à détermeiner. Du côté de l'ASSE, on craint une fin de saison. Le spectre d'une nouvelle longue absence plane. Philippe Montanier fera le point sur la situation de l'israélien ce jeudi devant la presse.

Pour rappel, le milieu israélien avait déjà cédé sa place sur blessure aux adducteurs en tout début de match à Reims le 24 janvier dernier. Il avait ensuite été absent pendant deux mois, avant de faire son retour décisif face à Dunkerque la semaine passée, récupérant le ballon décisif qui avait permis à Davitashvili d'inscrire le but vainqueur. Un retour aussi bref qu'encourageant, brutalement interrompu.

Eymard, N'Guessan, El-Jamali : l'infirmerie à nouveau pleine

La blessure de Jaber n'est pas la seule mauvaise nouvelle de ce week-end. Paul Eymard s'est fracturé le tibia avec la réserve, une blessure sérieuse qui le prive de toute la fin de saison. Djylian N'Guessan, lui, a été victime d'une alerte musculaire avec les jeunes stéphanois. Des joueurs de la formation qui représentaient des options potentielles pour la rotation.

À cela s'ajoute l'absence de Nadir El-Jamali, opéré il y a plusieurs semaines et toujours indisponible.

ASSE : Les bonnes nouvelles existent aussi

Heureusement, le tableau n'est pas entièrement noir. L'ASSE peut compter sur plusieurs retours positifs ces dernières semaines. Maxime Bernauer, Joao Ferreira ont tous rejoint le groupe professionnel et apportent de la profondeur à l'effectif.

Florian Tardieu, lui, devrait faire son retour d'ici la fin de saison. Son retour est espéré. Il enchaîne les séances individuelles et devrait prochainement réintégrer l'entraînement collectif. Une bonne nouvelle pour un milieu dont l'expérience pourrait peser dans les matchs à venir.

Enfin, Marten-Chris Paalberg, l'attaquant estonien arrivé cet hiver, a repris l'entraînement collectif après plusieurs semaines de gêne physique. Il devra d'abord passer par la case réserve avant d'espérer une convocation dans le groupe professionnel.

ASSE : Trois matchs pour tout, avec les moyens du bord

Samedi, l'ASSE reçoit le leader troyen à Geoffroy-Guichard dans un choc au sommet. Puis suivront deux autres rencontres décisives pour sceller le destin des Verts en fin de saison. Sans Jaber, sans Eymard, sans El-Jamali, le staff dispose toutefois de plusieurs options pour trouver les bonnes solutions. A Philippe Montanier de trouver la bonne formule pour obtenir son "maintien dans les deux premières places de Ligue 2".