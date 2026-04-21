Battue 2-0 à Bastia, l’ASSE repart de Corse avec une mauvaise opération au classement. Mais ce déplacement laisse aussi des traces sur le plan disciplinaire, à l’approche des dernières journées.

La défaite en Corse n’a pas seulement freiné la dynamique stéphanoise. Elle a aussi alourdi le bilan disciplinaire de certains joueurs. Deux Verts ont été avertis lors de cette rencontre : Joshua Duffus et Augustine Boakye. Si le premier reste loin de toute menace de suspension, la situation du second est plus préoccupante à l’approche du choc face à Troyes.

Boakye sous surveillance, Tardieu en alerte

Augustine Boakye confirme son statut de joueur le plus sanctionné de l’effectif cette saison. Déjà suspendu après une première série de cinq cartons jaunes, il a depuis accumulé quatre nouveaux avertissements, dont celui reçu à Bastia. Le meneur de jeu pourra bien tenir sa place face à Troyes ce week-end. Mais un nouveau carton jaune entraînerait une suspension automatique pour la 34e journée, face à Amiens.

Florian Tardieu se trouve dans une situation comparable. Moins utilisé ces dernières semaines, son compteur reste bloqué à quatre cartons jaunes. Là aussi, un avertissement supplémentaire déclencherait une suspension.

Peu de risques immédiats, mais une vigilance nécessaire

Un autre joueur se rapproche d’une zone à risque : Ebenezer Annan, lui aussi à quatre cartons. Même s’il n’est pas au centre de toutes les rotations, il devra rester vigilant s’il est amené à jouer.

Pour le reste de l’effectif, aucun danger immédiat ne se dessine avant la fin de saison dans le cadre des suspensions liées aux cartons jaunes. La situation reste globalement maîtrisée et valide la bonne attitude des Stéphanois cette saison en Ligue 2.

Un carton rouge, en revanche, changerait immédiatement la donne. Dans lesprint final, l’ASSE devra rester maîtresse de ses nerfs. Face à Troyes, l’objectif reste clair : gagner pour rester dans la course à la montée. Mais cela passera aussi par une gestion propre des duels et... des émotions. Quoique l'engagement vu à Bastia n'est pas de nature à nous inquiéter... et ça, c'est inquiétant !