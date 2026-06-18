Et si l'ASSE regardait plus près de chez elle pour renforcer son milieu de terrain ? Depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures, les recruteurs stéphanois se sont souvent tournés vers des championnats étrangers, avec des résultats mitigés. Ben-Chayeel Hamada, 23 ans, milieu box-to-box de Dijon, vient de conduire son club en Ligue 2 et sort de la meilleure saison de sa carrière. Les données Data'Scout sont formelles : ce profil mérite l'attention de Sainté, et les chiffres plaident pour une surveillance accrue.

Un joueur qui ne veut pas partir... pour l'instant ?

La piste suggérée est complexe dès le départ, et autant être honnête. Hamada a prolongé à Dijon en mai dernier, et ses déclarations ne laissent pas beaucoup de place à l'ambiguïté. "Cette prolongation est la continuité de ce qui a été accompli. C'est déjà un objectif d'atteint qu'on a réussi tous ensemble, de remonter en Ligue 2 avec le DFCO, le club qui m'a donné ma chance, je suis redevable." Le directeur général Paul Fauvel enfonce le clou : "Ben-Chayeel a été un élément important de cette saison. Je suis content des efforts qu'il a pu consentir pour retrouver un état de forme qui lui a permis de performer tout au long de cette saison."

Tout indique donc un joueur heureux à Dijon, reconnaissant envers son club, et pas pressé de partir. Mais en matière de mercato, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et quand les données sont aussi solides, il serait dommage de ne pas regarder pour l'ASSE.

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Premier de son poste en National, des chiffres qui sautent aux yeux

Ben-Chayeel Hamada sort d'une saison remarquable avec Dijon. 24 matchs, 60 minutes de moyenne, 4 buts et 1 passe décisive en National. Sous ces chiffres de surface se cache un profil qui domine son championnat à son poste. Data'Scout le classe premier Milieu Box-to-Box de National, avec un indice de performance de 62. Deuxième sur le rôle de Mezzala à 58.

Les centiles parlent fort. Sur les buts, il culmine à 94. Les centiles Data'Scout se lisent ainsi : un score de 94 signifie que le joueur surpasse 94% des joueurs évoluant au même poste dans son championnat. Il marque beaucoup pour un milieu, et "a besoin de peu de tirs pour marquer" comme le souligne le rapport. Sur les dribbles tentés, 86. Sur les courses progressives, 84. Sur la distance à haute intensité, 92. Sur la distance en sprint, 92. Sur le nombre de sprints, 90.

Le tableau physique est impressionnant pour un milieu de National. Hamada court à haute intensité, sprinte, et répète les efforts sur l'ensemble du match. Les duels défensifs disputés ressortent à 90, les duels aériens disputés à 84. Un box-to-box dans le sens le plus complet du terme : il est présent dans les deux surfaces, il court, et il marque.

Les limites sont identifiées avec clarté. Sur les passes progressives, le centile tombe à 27. Sur les passes en profondeur, à 16. Hamada "tente peu de passes dans le tiers adverse" et "essaye rarement de trouver ses partenaires dans la profondeur". Un milieu qui ne fait pas tourner le jeu par la passe longue, mais qui le fait avancer par ses courses et ses dribbles.

La projection à l'ASSE : au-dessus du niveau de l'effectif

C'est là que le dossier prend une dimension intéressante pour l'ASSE. Sur la projection National vers Ligue 2, Hamada obtient une note de 62 en tant que Milieu Box-to-Box, avec la mention "niveau pour jouer le titre". L'algorithme est explicite : il serait "un renfort de qualité immédiate pour Saint-Étienne", avec des qualités athlétiques "supérieures à celles de l'effectif stéphanois".

Dans la hiérarchie projetée de l'entrejeu vert, il se placerait en 2e position avec 62, derrière Florian Tardieu (67) mais devant Mahmoud Jaber (58) et Igor Miladinovic (49). Un positionnement qui ferait de lui un titulaire potentiel immédiat, pas un remplaçant de luxe.

Le rapport précise que "l'ASSE partage des bases tactiques avec Dijon", ce qui raccourcirait le temps d'adaptation. La projection physique est validée : adaptation ok, avec notamment +38% sur les courses à haute intensité et +26% sur la distance en sprint par rapport à la médiane de Ligue 2.

Les comparables dans la ligue cible donnent une idée du niveau projeté : W. Younoussa à Rodez (66) et M. Adeline à Troyes (65) se situent juste au-dessus, tandis qu'E. Bardeli à Dunkerque et S. Sanna à Laval partagent la même note de 62. Des milieux qui pèsent en Ligue 2.

Pourquoi l'ASSE devrait y réfléchir

La question de l'entrejeu stéphanois pour la saison prochaine reste entière. Florian Tardieu devrait partir, Miladinovic monte doucement en puissance mais reste loin de son niveau escompté. Jaber a subi des blessures qui ont tronqué sa première saison. L'ASSE a besoin d'un milieu capable de peser immédiatement, de marquer et de répéter les efforts.

Hamada coche ces cases. À 23 ans, sous contrat jusqu'en 2028, valorisé 450 000 euros, son profil n'est pas hors de portée financièrement même s'il faudra plus que cette somme. Et contrairement aux recrues venues d'Autriche, du Portugal ou d'Israël, un joueur en provenance du National français n'aurait pas à traverser une période d'adaptation athlétique au championnat. Il connaît l'intensité du football français, il s'y épanouit.

L'ASSE face à un mercato XXL, le point sur tous les dossiers

L'obstacle reste le désir affiché du joueur de rester à Dijon. Mais l'ASSE a tout à gagner à se positionner en observateur attentif. Si la Ligue 2 révèle rapidement ses limites ou si une opportunité se présente, les Verts auraient tout intérêt à avoir un dossier déjà constitué sur ce profil. Les données plaident clairement pour une surveillance active. Puisque l'ASSE aime la DATA... pourquoi ne pas l'écouter ?

Source : Data'Scout, Peuple Vert