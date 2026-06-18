Auteur d'une saison pleine en prêt à Aubagne, Enzo Mayilla revient à l'AS Saint-Étienne avec davantage d'expérience et des statistiques encourageantes. Mais le jeune attaquant de 20 ans est-il déjà prêt à s'imposer dans la rotation d'Ian Cathro ? Les chiffres invitent à la nuance.

Prêté à Aubagne pour découvrir les exigences du football senior, Enzo Mayilla a rempli une grande partie de sa mission. Dans un championnat de National toujours difficile à apprivoiser pour les jeunes joueurs, l'attaquant formé à l'ASSE a progressivement gagné en consistance.

Son exercice s'est même achevé sur une note particulièrement positive. Face à Caen, lors de la dernière journée, il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors du succès aubagnais (3-1). Une prestation qui résume assez bien sa saison : discrète par moments, mais ponctuée de performances intéressantes.

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Des statistiques solides pour une première expérience

Au total, Mayilla boucle son prêt avec 6 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres, pour 1 560 minutes disputées.

Des chiffres intéressants pour un joueur né en 2006, qui découvrait pour la première fois un championnat senior sur une saison complète. Aubagne, qui a terminé à une honorable 11e place, lui a offert un cadre idéal pour apprendre.

L'attaquant stéphanois a surtout montré une montée en puissance progressive. Ses dernières semaines de compétition ont été les plus convaincantes, laissant entrevoir un joueur de plus en plus à l'aise dans ses déplacements et ses prises de décision.

Mayilla : un profil qui se rapproche davantage du renard des surfaces

Les données statistiques permettent d'affiner son profil. Loin de l'image d'un attaquant capable de participer activement à la construction, Mayilla apparaît avant tout comme un joueur de surface, dont les qualités s'expriment principalement dans les trente derniers mètres. Sa finition constitue d'ailleurs l'un de ses principaux atouts. Son efficacité devant le but ressort nettement avec des indicateurs favorables concernant ses buts "hors penalty" et sa capacité à convertir ses occasions.

Autre point fort : son jeu aérien. Le Stéphanois affiche des statistiques très élevées dans les duels aériens remportés, un domaine précieux dans le football moderne, que ce soit à la finition ou dans la construction du jeu. Physiquement, il possède également des arguments intéressants. Sa vitesse maximale et sa capacité à répéter les sprints figurent parmi ses points d'appui.

Une intégration immédiate encore prématurée pour Mayilla ?

C'est précisément là que le débat s'ouvre. Selon les projections statistiques, Mayilla présenterait aujourd'hui un niveau correspondant plutôt à un joueur dit "moyen" de Ligue 2. Ses indicateurs offensifs restent encore éloignés de ceux affichés cette saison par Lucas Stassin. L'écart apparaît notamment dans la participation au jeu, la qualité des remises ou encore la capacité à peser en dehors de la surface de réparation.

Les outils d'analyse soulignent également qu'une adaptation tactique serait nécessaire. Le style pratiqué à Aubagne diffère sensiblement des exigences attendues dans une équipe ambitieuse comme l'ASSE.

Ian Cathro face à un choix important

Le retour d'Enzo Mayilla intervient dans un contexte de forte mutation de l'équipe stéphanoise. Avec les incertitudes autour de l'avenir de Lucas Stassin et la volonté affichée de promouvoir certains jeunes éléments, Ian Cathro devra rapidement se positionner.

Le nouvel entraîneur des Verts apprécie les joueurs capables d'apprendre et de progresser. À ce titre, la saison réalisée par Mayilla constitue une base de travail intéressante. Mais l'ASSE nourrit des ambitions élevées pour cet exercice 2026-2027. L'objectif de remontée immédiate réduit considérablement la marge de manœuvre accordée aux jeunes joueurs en phase d'apprentissage.

À 20 ans, Mayilla semble avoir franchi une première étape importante. Suffisamment pour intégrer durablement le groupe professionnel ? Peut-être. Pour devenir une solution régulière dans la rotation offensive stéphanoise ? Sans doute pas encore. Une chose paraît néanmoins acquise : après une saison formatrice à Aubagne, l'attaquant n'est plus le même joueur que celui qui avait quitté l'Étrat il y a un an.