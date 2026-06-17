Parti de l'AS Saint-Étienne l'été dernier, Antoine Gauthier poursuit sa progression sous les couleurs du Puy Foot. Après plusieurs mois d'adaptation en National, le milieu de terrain de 21 ans semble avoir trouvé son rythme dans un championnat exigeant qui lui permet d'enchaîner et de prendre de l'expérience.

Formé à l'ASSE, Antoine Gauthier faisait partie des jeunes éléments les plus suivis du centre de formation stéphanois. Aperçu à deux reprises en Ligue 2 et régulièrement intégré aux séances du groupe professionnel, le Clermontois a finalement choisi de quitter le Forez pour rejoindre Le Puy Foot à l'intersaison. Cinq mois après avoir évoqué une période de transition parfois délicate, le milieu offensif semble avoir franchi un cap dans sa nouvelle aventure.

Une adaptation progressive au National

Les débuts d'Antoine Gauthier en Haute-Loire n'ont pas été linéaires. Dans un collectif déjà bien installé et rodé, le joueur formé à l'Étrat a dû gagner sa place et apprivoiser les exigences d'un championnat réputé pour son intensité. Au total, il a pris part à 19 rencontres cette saison, pour une moyenne de 51 minutes disputées par match. Si ses statistiques offensives restent vierges, elles ne racontent qu'une partie de son évolution. Car son profil a progressivement changé.

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Antoine Gauthier : un milieu moderne tourné vers l'effort

Les données de performance mettent en lumière un joueur particulièrement actif dans le jeu sans ballon. Classé parmi les meilleurs éléments de National dans son registre, Gauthier se distingue notamment par son volume de course.

Ses statistiques physiques impressionnent : il figure dans le haut du panier du championnat concernant le nombre de sprints (98e percentile), les courses à haute intensité (96e percentile) ou encore la distance parcourue à haute intensité (88e percentile).

Offensivement, il se montre également capable d'apporter du mouvement. Ses courses progressives (89e percentile) et sa capacité à toucher des ballons dans des zones avancées témoignent d'un joueur qui aime se projeter vers l'avant. L'ancien Stéphanois apparaît ainsi davantage comme un milieu box-to-box moderne, capable d'enchaîner les efforts et d'apporter de la verticalité.

Une saison pour grandir

À 21 ans, Antoine Gauthier poursuit finalement un parcours emprunté par de nombreux joueurs issus des centres de formation. Celui d'une première expérience loin de leur club formateur, avec la nécessité de se construire autrement. Le National (qui devient la Ligue 3 cette saison) constitue souvent une étape importante dans ce processus. Le niveau athlétique, la densité des rencontres et la concurrence permanente imposent une remise en question constante.

Pour Gauthier, cette saison au Puy semble avoir posé les bases d'une progression certes discrète mais tout aussi essentielle : celle de la régularité. L'ancien Vert n'a peut-être pas encore explosé statistiquement, mais il accumule désormais ce qui manque parfois aux jeunes joueurs : des minutes, de l'expérience et des responsabilités dans le football dit "adulte".

À seulement 21 ans, le temps reste largement de son côté. Et du côté de Saint-Étienne, il sera intéressant de continuer à suivre avec attention le parcours de celui qui incarnait, il y a peu, l'avenir du club.