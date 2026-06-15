Le mercato ouvre ses portes aujourd'hui en France. Un vaste chantier attend l'ASSE. Après avoir réglé le dossier du coach avec l'arrivée de Ian Cathro (Estoril), les Verts peuvent désormais pleinement se concentrer sur un marché des transferts. Dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, des mouvements sont à prévoir sur tous les secteurs de jeu.

Le poste de gardien de but est le premier à faire débat. Comme évoqué par nos soins la semaine dernière, une proposition de prolongation courte durée a été transmise à Brice Maubleu. Un rôle de numéro 3 a été promis au héros de la séance de tirs au but face à Rodez. Aux nouvelles d'il y a quelques jours, le portier stéphanois n'avait pas encore donné sa réponse au club. Il dispose en parallèle d'autres intérêts et semble vouloir prendre le temps de la réflexion. Ce qui peut s'entendre au vu de la faible considération sportive que renvoie l'offre stéphanoise.

Cette situation révèle en tout cas une envie de recruter dans les cages. La fin de saison de Gautier Larsonneur, prolongé jusqu'en 2028 en septembre dernier, n'a pas forcément rassuré. En interne, son cas divise alors qu'il faisait quasiment l'unanimité il y a encore quelques semaines. Si la volonté est donc de conserver Brice Maubleu, l'idée est bien d'apporter de la concurrence à Gautier Larsonneur. Des profils de jeunes gardiens capables à terme de tenir un rôle de numéro 1 sont donc ciblés.

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Pour rappel, la venue de Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok, 22 ans) était prévue en cas de montée en Ligue 1. La défaite à Nice a cependant fait capoter le transfert.

Une défense à peaufiner pour l'ASSE

Les Verts ont affiché une solidité défensive plus satisfaisante en deuxième partie de saison. Celle-ci est toutefois principalement le fait d'un homme : Julien Le Cardinal. Arrivé l'hiver dernier, l'ancien brestois a mis tout le monde d'accord dans l'axe de la défense. C'est pourquoi l'ASSE veut évidemment le conserver et en faire un homme de base pour l'année à venir.

Derrière lui, Chico Lamba, dont la saison a été totalement gâchée par les blessures, va rester également. Maxime Bernauer dispose encore d'une année de contrat. Quant à Mickaël Nadé, la situation est plus délicate. Son bail s'étend jusqu'en 2028 et il sera donc compliqué de trouver un club capable de racheter ces deux ans de contrat. L'ASSE ne fermera cependant pas la porte à un départ et différentes solutions seront étudiées. Une opportunité pour Axel Dodote de se montrer ? Le défenseur de la réserve pourrait partir en prêt. Une proposition du Puy Foot (Ligue 3) est sur la table.

Au niveau des latéraux, la volonté du board est de conserver Kévin Pedro, sous contrat jusqu'en 2030. Sa valeur marchande se situerait aujourd'hui entre 12 et 15 millions d'euros. Un gros club français est intéressé, tout comme plusieurs écuries anglaises évoluant en Premier League. Le profil de Joao Ferreira pourrait, lui, plaire à Ian Cathro. Le marché est toutefois étudié à ce poste. Nolan Galves avait notamment été approché même si aucune offre n'a été formulée à Rodez, alors que Millwall est passé à l'action pour l'ancien sochalien, comme évoqué par Sacha Tavolieri. À gauche, la situation est moins claire encore avec un Ben Old en confiance mais qui occupe une place d'extracommunautaire, et un Ebenezer Annan qui a beaucoup déçu ces derniers mois. Du renfort paraît donc envisageable.

Au milieu de terrain, peu de certitudes

Dans l'entrejeu, l'ASSE comptera sur Augustine Boakye et Mahmoud Jaber la saison prochaine. L'Israélien a prouvé qu'il avait largement le niveau de la Ligue 2 et devra maintenant enchaîner sans blessures. Le cas d'Abdoulaye Kanté sera tranché dans les prochains jours. La direction était plutôt dans l'optique de lever son option d'achat, supérieure à 3 millions d'euros. Mais Ian Cathro aura aussi son mot à dire et le profil de l'international espoirs ivoirien ne semble pas forcément adapté à son jeu sur le papier. Pour Aïmen Moueffek, la situation semble similaire à celle de Mickaël Nadé. Concernant Igor Miladinovic, il sera testé par le nouveau staff lors de la préparation.

C'est la jeune garde stéphanoise pourrait avoir son mot à dire au milieu de terrain. Luan Gadegbeku, auteur d'une double confrontation réussie face à Nice, avait prolongé son contrat jusqu'en 2029 et restera dans le Forez. Tout comme Paul Eymard, qui va prochainement prolonger pour 2 ans soit jusqu'en 2030. Les deux jeunes formés au club auront une carte à jouer...

L'ASSE va également récupérer Pierre Ekwah, de retour de prêt de Watford. Une réintégration à l'effectif paraît cependant difficilement imaginable. Plusieurs pistes sont étudiées pour renforcer le milieu de terrain. L'ASSE est par exemple venue aux renseignements pour Jordan Mendes (Rodez) fin mai. D'autres options sont actuellement en discussions.

L'ASSE anticipe l'après Stassin-Davitashvili

Le plus grand chantier sera celui du secteur offensif. Avec Ben Old et Augustine Boakye repositionnés, l'attaque stéphanoise manque de profondeur. D'autant plus que les deux plus grosses individualités des Verts, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, semblent plus que jamais sur le départ. Le FC Porto est notamment sur le dossier pour l'attaquant belge.

Plusieurs arrivées sont donc à prévoir. L'ASSE est d'ores et déjà très active sur le marché au poste d'ailier gauche et de buteur. Moins pour celui d'ailier droit, où Irvin Cardona, Nadir El Jamali voire Augustine Boakye peuvent évoluer. Même si le profil de Giovani Versini (Pau) a bien été étudié. Des contacts avaient été initiés dès le mois de mars et le joueur n'était pas fermé à l'idée de rejoindre le Forez. La non montée risque toutefois de compliquer les choses...