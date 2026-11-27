L’ASSE féminine poursuit sa préparation pendant la trêve ! Ce vendredi 27 novembre à 15h30, les joueuses de Yannick Chandioux affronteront Toulouse en amical, à Tulle. Une nouvelle confrontation face à une formation d’Arkema Première Ligue, un niveau auquel les Stéphanoises ont déjà montré qu’elles pouvaient rivaliser. Retour sur leurs précédentes oppositions et sur un adversaire fraîchement promu dans l’élite.

L’ASSE rivalise régulièrement avec la Première Ligue !

Depuis la reprise estivale, Yannick Chandioux multiplie les confrontations face aux formations de l’élite. Une manière de préparer son groupe aux exigences du plus haut niveau, malgré la relégation en Seconde Ligue.

Le premier test remonte au 28 juillet. Opposées à Montpellier, les Stéphanoises avaient parfaitement lancé leur préparation (0-1). Inna Hlushchenko avait offert la victoire aux Vertes en fin de rencontre, sur un service de Tyler Isgrig. Deux semaines plus tard, les joueuses de Chandioux retrouvaient Marseille. Cette fois, elles s’étaient inclinées d’une courte longueur (0-1). Malgré ce revers, le technicien avait apprécié le contenu proposé face à une formation qu’il imaginait jouer les premiers rôles.

Mais le résultat le plus marquant est arrivé le 26 septembre. En Coupe LFFP, les Amazones ont fait tomber Nantes (2-0), grâce à deux réalisations de Sarah Cambot et Inna Hlushchenko dans le temps additionnel. Une victoire de prestige obtenue en compétition officielle !

Enfin, le 9 octobre, les Vertes ont retrouvé Montpellier en amical. Menées avant la pause, elles avaient renversé la situation grâce à Ninon Blanchard et Roxane Couasnon. Les Héraultaises avaient finalement arraché l’égalisation (2-2).

Un bilan encourageant pour les joueuses de Chandioux

Deux victoires, un nul et une défaite ! En quatre confrontations face aux formations de Première Ligue, l’ASSE affiche un bilan encourageant. Les Stéphanoises ont inscrit cinq buts, pour seulement trois encaissés.

Après le nul contre Montpellier, Yannick Chandioux avait d’ailleurs livré une analyse révélatrice : « Nous avons joué comme une équipe d’Arkema Première Ligue. » Une déclaration qui reflète les ambitions du technicien. Son objectif reste de construire une formation capable de retrouver durablement l’élite.

Depuis, les Vertes ont poursuivi leur progression. Invaincues en Seconde Ligue, elles occupent la première place avec vingt points après huit rencontres. Elles viennent également de signer une victoire historique à Guéret (0-13) en Coupe de France. Cette nouvelle rencontre amicale doit permettre de maintenir le rythme, mais aussi de poursuivre le travail collectif avant les échéances de décembre.

Toulouse, un promu qui découvre les exigences de l’élite !

Le Toulouse FC connaît bien le chemin que les Vertes cherchent à emprunter. La saison dernière, les Violettes avaient dominé la Seconde Ligue pour décrocher leur accession en Première Ligue. Avec 49 points en 22 journées, quinze victoires et seulement trois défaites, les Toulousaines avaient terminé en tête du championnat.

Une montée obtenue avec plusieurs anciennes Stéphanoises. Fiona Bogi, arrivée de l’ASSE à l’été 2025, a participé au titre toulousain et évolue toujours au club. Même constat pour Solène Champagnac concernant la montée. L’ancienne capitaine des Vertes a toutefois rejoint Le Havre cet été.

Le mercato a également provoqué plusieurs mouvements entre les deux clubs. Pauline Sierra, championne de Seconde Ligue avec Toulouse, a rejoint l’ASSE. Dans l’autre sens, les Violettes ont recruté Chloé Tapia, après quatre saisons dans le Forez. Un départ évoqué dans notre bilan du mercato stéphanois.

Mais le retour au plus haut niveau se révèle difficile pour les joueuses d’Antoine Gérard. Après dix journées, Toulouse occupe la dixième place avec six points. Le bilan affiche une victoire, trois nuls et six défaites, pour dix buts inscrits et trente et un encaissés. Les Violettes ont notamment décroché leur premier succès contre Saint-Malo (3-1). Elles ont également accroché Nantes (1-1), puis Marseille (1-1) lors de leur dernière sortie.

Pour l’ASSE, ce cinquième test face à une formation de Première Ligue permettra de mesurer les progrès réalisés depuis l’été. L’objectif sera aussi d’entretenir une dynamique collective avant un mois de décembre chargé. Les Amazones se déplaceront au Havre le 9 décembre en Coupe LFFP, avant de retrouver Montauban en Coupe de France, puis Grenoble en championnat.

Face à un promu qui mesure aujourd’hui les difficultés du plus haut niveau, les Stéphanoises auront une nouvelle occasion de démontrer qu’elles possèdent les arguments pour y revenir.