Après avoir enfin lancé sa saison en championnat sur la pelouse de Bourges, l’ASSE retrouvait la Coupe LFFP ce samedi avec la réception du FC Nantes au stade Salif-Keita. Face à un pensionnaire de Première Ligue, les Vertes ont confirmé leur montée en puissance en s’imposant 2-0 grâce à des buts de Sarah Cambot et d’Inna Hlushchenko dans le temps additionnel. Un succès de prestige qui permet également aux Stéphanoises de dépasser les Nantaises au classement général de la compétition.

Nantes abordait pourtant cette rencontre avec quatre points pris en deux matchs et une cinquième place au classement. Les Canaries restaient invaincues en Coupe LFFP, malgré un début de saison plus compliqué en championnat. Ce déplacement marquait également les retrouvailles avec deux anciennes Vertes, Adèle Connesson et Moira Kelley. Les Nantaises ont longtemps imposé leur maîtrise technique et physique, notamment durant le premier acte.

De son côté, l’ASSE arrivait avec davantage de confiance. Après deux nuls face à Thonon Évian puis Le Mans (1-1), les joueuses de Yannick Chandioux avaient décroché leur premier succès en Seconde Ligue à Bourges (0-3). Elles avaient aussi parfaitement lancé leur parcours en Coupe LFFP contre Roubaix-Wervicq (4-2). Face à Nantes, les Vertes ont confirmé cette bonne dynamique avec un deuxième succès en deux matchs dans la compétition.

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Le XI des Vertes

XI de départ : Viñoly – Couasnon – Felden – Kack – Sierra – Bataillard (c) – Corboz – Isgrig – Chamsoudine – Žufánková – Scannapieco.

Onze très peu remanié par Yannick Chandioux pour ce choc au sein du stade Salif Keita. Touchée en fin de rencontre face à Bourges, Ninon Blanchard est préservée et cède numériquement sa place à Mathilde Kack. Sarah Cambot se retrouve sur le banc pour la première fois de la saison. Tyler Isgrig retrouve sa place de titulaire dans le couloir gauche. Jana Žufánková connait quant à elle sa première titularisation sous le maillot Vert. À noter les présences sur le banc de Céleste Delcroix, tout juste de retour de Coupe du Monde U20. Ainsi que la présence de la jeune Sara Mujdzic (2008).

Des Vertes en difficulté, mais qui résistent

Dès le début de la rencontre, Mathilde Kack est avertie sur une percée de l’ancienne Stéphanoise Adèle Connesson (3e). Sur le coup franc, une autre ancienne Verte se distingue. Moira Kelley reprend le ballon du pied, mais manque largement le cadre (4e). La première période est très disputée. Les espaces sont rares et les occasions aussi. Nantes affiche toutefois une supériorité technique et physique. Les Nantaises ont davantage le ballon et imposent le rythme. Les Vertes répondent dans les duels, sans parvenir à prendre le contrôle du jeu.

Peu d’activité dans ce premier quart d’heure. Le principal temps fort est nantais. Connesson reprend le ballon de volée, mais sa tentative passe juste au-dessus (14e). La première situation stéphanoise vient du côté gauche. Chamsoudine se défait de son marquage et centre à ras de terre. La gardienne se couche et capte le ballon au premier poteau (17e). La suite reste dans la même dynamique. Nantes garde la main et dicte le tempo. L’ASSE doit surtout défendre et tenter de profiter des transitions. Les occasions restent rares des deux côtés.

Les Vertes souffrent davantage en fin de première période. Nantes pousse et les Stéphanoises reculent. Connesson trouve Denizot en profondeur dans la surface. Cette dernière ne trouve pas le cadre (44e). Sur le contre, l’ASSE répond immédiatement. Žufánková trouve Isgrig face au but. L’Américaine frappe dans les gants de la gardienne (44e). Les Vertes retrouvent un peu d’allant dans le temps additionnel. Elles ne parviennent toutefois pas à se créer une dernière occasion nette. L’arbitre renvoie finalement les deux équipes aux vestiaires à égalité. Nantes a globalement mieux maîtrisé ce premier acte.

Scénario renversant dans le temps additionnel !

Au retour des vestiaires, la rencontre reste très disputée. Nantes se montre d’abord dangereux. Viñoly capte une reprise trop peu appuyée de Margaux Vairon (50e), puis s’impose dans les airs sur un coup franc nantais (51e). Les Vertes prennent ensuite progressivement le dessus. Elles insistent côté droit, notamment avec les appels de Žufánková et Sierra. Chamsoudine est trouvée dans la surface sur un centre en retrait, mais sa reprise est contrée (57e). Une minute plus tard, Sofie Nielsen-Grøn réalise une immense double parade. La gardienne repousse d’abord la frappe d’Isgrig, puis la reprise de Žufánková (58e). C’est alors la plus grosse occasion de la rencontre.

Yannick Chandioux profite de ce temps fort pour rebattre ses cartes. Žufánková, Chamsoudine et Scannapieco cèdent leur place à Hlushchenko, Chicha Douvier et Sarah Cambot (64e). Le technicien lance ainsi le trio offensif titularisé à Bourges. Les entrantes entretiennent immédiatement la pression. Hlushchenko tente sa chance de loin (66e), puis est lancée en profondeur par Cambot sans parvenir à conclure (68e). L’ASSE continue alors de pousser. Cambot profite d’un ballon mal repoussé et sert parfaitement Felden en retrait. La défenseure frappe à bout portant, mais Nielsen-Grøn sauve encore Nantes (73e). Cambot passe ensuite tout près de la lucarne sur coup franc (76e).

Le temps fort stéphanois se prolonge. Sierra tente une frappe fuyante qui manque le cadre de quelques centimètres (77e). Dans la foulée, Chicha Douvier prend sa chance de loin. Sa frappe vient heurter la barre transversale (78e). Depuis le triple changement, Nantes souffre beaucoup plus. Les Vertes dominent, mais manquent toujours de réussite. Yannick Chandioux effectue ses derniers ajustements dans les dernières minutes. Louna Belhout-Achi et Céleste Delcroix remplacent Tyler Isgrig et Roxane Couasnon (85e). Dans le même temps, Moira Kelley doit quitter la pelouse sur blessure. Nantes ayant déjà effectué tous ses changements, les Nantaises terminent la rencontre à dix.

La fin de match devient complètement folle. Viñoly se montre d’abord vigilante sur un centre-tir vicieux et capte le ballon (87e). Puis l’ASSE se fait une énorme frayeur. Une mauvaise relance offre une occasion en or à Noémie Potier, mais sa frappe manque le cadre alors que le but était presque vide (90e).

Les Vertes vont finalement être récompensées. Sur un ballon mal repoussé par la défense nantaise, Hlushchenko surgit dans la surface et trouve les filets (1-0, 90+1). Après avoir largement poussé durant ce second acte, l’ASSE arrache la victoire dans le temps additionnel. Les Vertes confirment leur victoire sur un énième contre au bout du temps additionnel, Faustine Bataillard trouve Sarah Cambot dans la surface, l’attaquante trompe la gardienne et trouve les filets (2-0, 90+4).

Un parcours parfait avant de retrouver Metz

Avec ce succès face au FC Nantes (2-0), l’ASSE poursuit son sans-faute en Coupe LFFP. Les Vertes avaient lancé leur compétition par une victoire contre Roubaix-Wervicq (4-2). Deux rencontres, deux succès et six buts inscrits : le bilan est parfait pour le groupe de Yannick Chandioux. Cette victoire face à un pensionnaire de Première Ligue vient également confirmer la bonne dynamique stéphanoise.

Place désormais à une longue coupure. Exemptées lors de la quatrième journée de Seconde Ligue, les Vertes retrouveront la compétition le 18 octobre. Elles recevront Metz au stade Salif-Keita. Un choc face au leader actuel du championnat et un nouveau test important pour l’ASSE.