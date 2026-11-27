Plus de peur que de mal pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien attaquant de l’ASSE a été impliqué dans un accident de la circulation jeudi matin en Espagne, alors qu’il se rendait à l’entraînement du Deportivo La Corogne. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. L’international gabonais a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse.

Aubameyang victime d’un accident de la route

La journée de jeudi a débuté par une frayeur pour Pierre-Emerick Aubameyang. Comme le rapporte le média galicien DXT Campeón, le véhicule dans lequel se trouvait l’ancien Stéphanois est entré en collision avec une autre voiture sur l’autoroute AP-9, dans la province de La Corogne. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

Le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013 avec les Verts a pu rejoindre ses coéquipiers et participer à la séance d’entraînement. Présent devant les médias quelques heures plus tard, l’attaquant s’est montré rassurant.

« C’était une petite frayeur. Au final, nous allons bien. C’est le plus important. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Le plus important, c’est que la personne impliquée dans l’accident avec moi n’ait rien. Après les mauvais moments viennent les bonnes choses. »

L’ancien attaquant de l’ASSE toujours aussi performant

À 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de faire parler ses qualités de buteur. Arrivé au Deportivo La Corogne l’été dernier après son départ de l’Olympique de Marseille, le Gabonais a rapidement trouvé ses marques dans le championnat espagnol.

Auteur de cinq buts et deux passes décisives depuis le début de saison, l’ancien Stéphanois a pourtant été freiné par une blessure au ménisque droit, nécessitant une intervention chirurgicale fin septembre. Touché à une cheville la semaine dernière, il devrait malgré tout être opérationnel pour la prochaine journée de Liga.

Un rendez-vous particulier attend Aubameyang ce dimanche puisque le Deportivo recevra le FC Barcelone, club dont il avait porté les couleurs en 2022. L’occasion pour l’ancien chouchou du Chaudron de retrouver une formation où il avait laissé de bons souvenirs.