Après six victoires consécutives en championnat, l’ASSE retrouvait la Coupe de France ce dimanche face à Guéret (R2). Les Vertes ont signé une démonstration historique (0-13) ! Portées par un quintuplé record de Jalia Chabourine, les Amazones ont également établi leur plus large succès recensé en match officiel. Deux records dans une même rencontre, avant de retrouver Montauban (D3) au deuxième tour fédéral !

L’ES Guérétoise abordait cette rencontre avec un parcours encourageant. Pensionnaires de Régional 2, les Creusoises avaient remporté six de leurs sept premiers matchs de championnat. Leur seule défaite était intervenue contre Bressuire (0-3), avant un succès à Saint-Junien (1-2). En Coupe de France, elles avaient également fait preuve de caractère. Après deux larges victoires contre Bessines-Morterolles (3-0) et Bosmie-Charroux (9-0), elles avaient éliminé Tulle puis Aigrefeuille aux tirs au but. Deux qualifications arrachées dans la difficulté qui leur offraient une affiche de prestige face aux Stéphanoises.

De leur côté, les Vertes abordaient ce déplacement avec une confiance grandissante. Toujours invaincues en Seconde Ligue, les joueuses de Yannick Chandioux restaient sur six victoires consécutives. Après leur succès arraché à Lille (0-1), elles avaient dominé Nice (1-0). Leaders avec vingt points, les Amazones pouvaient également profiter de cette rencontre pour faire tourner leur effectif. Comme nous l’évoquions dans notre récent bilan de la hiérarchie, plusieurs joueuses espéraient saisir leur chance. Une occasion idéale face à un adversaire évoluant trois divisions en dessous.

La composition de l’ASSE face à Guéret

XI de départ : Viñoly – Delcroix – Sierra – Kack – Couasnon – Mansuy (c) – Belhout-Achi – Chicha Douvier – Žufánková – Chabourine – Scannapieco.

Remplaçantes : Templier – Aznar – Cambot – Hlushchenko – Isgrig.

Yannick Chandioux profite de cette entrée en Coupe de France pour remanier son équipe. Plusieurs cadres sont préservées, notamment Blanchard, Bataillard et Corboz. Avec seulement cinq remplaçantes, le banc stéphanois est réduit, mais accueille la jeune Thaïs Aznar.

La principale surprise reste la titularisation d’Ithaisa Viñoly. Malgré l’écart de niveau, l’Espagnole conserve les cages au détriment de Templier. Un nouveau signe de l’évolution de la hiérarchie. Chandioux repositionne également Sierra dans la charnière et Belhout-Achi au milieu. Héloïse Mansuy récupère quant à elle le brassard.

Enfin, Jalia Chabourine retrouve une place de titulaire après avoir marqué avec la réserve face à Annecy, en Régional 1. Hanna’a Chamsoudine avait également inscrit un triplé lors de cette rencontre. Une nouvelle illustration de la volonté de Chandioux d’impliquer l’ensemble de son groupe.

Chabourine s’offre un quintuplé, les Vertes écrasent Guéret !

Les Stéphanoises ne tardent pas à faire parler leur supériorité dans la Creuse ! Dès la septième minute, Jana Žufánková adresse un centre précis pour Jalia Chabourine. La jeune attaquante surgit et reprend le ballon de la tête pour ouvrir le score (0-1, 7e) ! Une entame idéale pour les Amazones.

Et les Vertes ne comptent pas s’arrêter là ! Après avoir ouvert le score, Chabourine se transforme en passeuse pour Héloïse Mansuy. La capitaine stéphanoise double la mise après seulement un quart d’heure de jeu (0-2, 15e) ! Dans la foulée, Dona Scannapieco a l’occasion d’alourdir le score sur penalty, mais manque sa tentative (17e). Un échec sans conséquence pour des Stéphanoises qui continuent de dérouler ! Sur un ballon qui traîne dans la surface, Lorna Chicha Douvier surgit et expédie le cuir au fond des filets (0-3, 22e) !

Et le festival ne fait que commencer ! Une minute plus tard, Chabourine profite d’une nouvelle situation favorable pour s’offrir un doublé (0-4, 23e) ! La jeune attaquante est déchaînée. Deux minutes après, elle s’élève pour inscrire son troisième but de la tête (0-5, 25e) ! Mais Chabourine n’est toujours pas rassasiée ! Sur un nouveau service de Žufánková, elle trouve encore la faille de la tête (0-6, 27e) ! Quatre buts et une passe décisive en moins d’une demi-heure, la jeune Stéphanoise réalise un début de rencontre exceptionnel !

La démonstration se poursuit ! Mathilde Kack participe à son tour au festival offensif et inscrit le septième but stéphanois (0-7, 37e). Quatre minutes plus tard, Chabourine frappe encore ! La jeune attaquante s’offre un quintuplé historique (0-8, 41e) ! Une performance jamais retrouvée dans les archives consultées de l’équipe première stéphanoise. Et les Amazones ne relâchent toujours pas leur emprise ! Roxane Couasnon participe également à la fête d’une frappe au point de penalty (0-9, 43e) ! Neuf buts avant même la pause, une véritable démonstration face à des Guérétoises dépassées.

Jalia Chabourine entre dans l’histoire de l’ASSE ! Jusqu’ici, les plus grandes performances individuelles retrouvées s’arrêtaient à quatre réalisations. Camille Catala avait notamment réussi un quadruplé contre Dijon en 2011. Laury Jésus avait également inscrit quatre buts face à Nice en 2019, puis Montauban en 2020. Avec cinq réalisations en seulement 41 minutes, Chabourine établit donc un nouveau record parmi les matchs officiels de l’équipe première recensés.

Et un autre record pourrait tomber ! Le 17 février 2013, l’ASSE avait écrasé le Racing Besançon (0-10) en Coupe de France. Plus récemment, les Vertes avaient également infligé un 10-0 à Nîmes, en Division 2, le 2 octobre 2022. Deux des plus larges succès recensés de l’équipe première. Avec neuf buts inscrits avant la pause, les joueuses de Yannick Chandioux n’étaient plus qu’à une réalisation d’égaler ces marques historiques !

Après Chabourine, l’ASSE bat son record historique !

C’est reparti dans la Creuse ! Après une première période à sens unique, les Stéphanoises retrouvent la pelouse avec neuf buts d’avance. Mais les Guérétoises n’ont pas renoncé à sauver l’honneur ! Ithaisa Viñoly doit s’employer et réalise une superbe parade pour préserver sa cage inviolée (51e) ! Une intervention décisive de l’Espagnole, qui empêche les locales de réduire l’écart.

Les minutes défilent sans que les Vertes parviennent à alourdir le score. Yannick Chandioux en profite pour faire tourner son effectif. Héloïse Mansuy, capitaine du jour, cède sa place à la jeune Thaïs Aznar. Dans le même temps, Inna Hlushchenko remplace Jalia Chabourine (67e). Une sortie après cinq buts et une passe décisive pour la jeune attaquante, auteure d’un quintuplé historique !

Et les Amazones finissent par retrouver le chemin des filets ! Trois minutes après ces changements, Lorna Chicha Douvier décoche une superbe frappe pour inscrire son deuxième but personnel (0-10, 70e) ! L’ASSE égale alors ses plus larges victoires recensées, contre le Racing Besançon en 2013 et Nîmes en 2022. Mais Yannick Chandioux n’entend visiblement pas lever le pied ! Malgré les dix buts d’avance, l’entraîneur stéphanois poursuit ses rotations offensives. Sarah Cambot et Tyler Isgrig font leur entrée à la place de Jana Žufánková et Roxane Couasnon (74e). Deux nouvelles armes offensives pour des Amazones bien décidées à poursuivre leur festival !

Et le record finit par tomber ! Sur un corner parfaitement frappé par Tyler Isgrig, Sarah Cambot s’élève plus haut que tout le monde. L’attaquante place une tête victorieuse et inscrit le onzième but stéphanois (0-11, 81e) ! Entrées quelques minutes auparavant, les deux joueuses se montrent immédiatement décisives. Tyler Isgrig confirme également son excellente dynamique ! L’Américaine avait déjà été décisive lors des cinq dernières rencontres de championnat. Buteuse contre Metz, Cannes, Auxerre et Nice, elle avait également délivré une passe décisive à Lille. Malgré une rencontre sans contribution décisive face au Mans en Coupe LFFP, Isgrig ajoute une nouvelle passe décisive à son compteur contre Guéret !

Et les Vertes ne s’arrêtent décidément plus ! Trois minutes après le but de Cambot, Dona Scannapieco participe à son tour au festival offensif (0-12, 84e) ! Après son penalty manqué en début de rencontre, l’attaquante trouve enfin le chemin des filets. Mais le calvaire des Guérétoises n’est toujours pas terminé ! À une minute de la fin du temps réglementaire, Lorna Chicha Douvier frappe une nouvelle fois ! Déjà buteuse à la 22e et à la 70e minute, la Stéphanoise s’offre un triplé et porte le score à 0-13 (89e) ! Une performance qui pourrait presque passer inaperçue derrière l’incroyable quintuplé de Chabourine.

Treize buts, un quintuplé, un triplé et deux records historiques recensés ! L’ASSE pulvérise ses précédentes références offensives. Une après-midi exceptionnelle pour les joueuses de Yannick Chandioux, qui écrivent une nouvelle page de l’histoire du club !

Montauban au prochain tour, puis Le Havre et Grenoble !

Après leur démonstration face à Guéret (0-13), les Stéphanoises connaissent leur prochain adversaire en Coupe de France ! Elles retrouveront Montauban (D3 féminine) au deuxième tour fédéral. Les Montalbanaises ont également largement dominé leur rencontre, en écrasant l’Aviron Bayonnais (R1) sur le score de 7-1. Les Vertes se déplaceront donc à Montauban le week-end des 12 et 13 décembre, avec l’ambition de poursuivre leur aventure.

Mais avant ce rendez-vous, les Amazones retrouveront la Coupe LFFP. Mercredi 9 décembre à 15h, elles se déplaceront au Havre pour leur dernier match de poule. Une confrontation face à une formation de Première Ligue, qui permettra aux Stéphanoises d’entretenir leur rythme pendant la trêve.

Enfin, le championnat ne reprendra que le dimanche 20 décembre à 14h30, avec un déplacement à Grenoble. Actuellement septièmes avec huit points en neuf rencontres, les Iséroises restent sur trois matchs sans victoire. Les joueuses de Yannick Chandioux retrouveront alors la Seconde Ligue après plus d’un mois d’interruption, avec l’ambition de défendre leur première place.