Les féminines de l’ASSE ont accroché Montpellier FC (2-2) en amical ce vendredi 9 octobre à Chabeuil. Avec deux passes décisives, Tyler Isgrig s’est illustrée face à un pensionnaire d’Arkema Première Ligue. Après leur victoire contre Nantes en Coupe LFFP, les Stéphanoises donnent un nouveau signe encourageant de leur capacité à rivaliser avec l’élite.

Exemptes lors de la quatrième journée de Seconde Ligue, puis concernées par la trêve internationale, les joueuses de Yannick Chandioux avaient besoin de retrouver le rythme. Cette rencontre permettait également de travailler une organisation à trois défenseures centrales et d’offrir du temps de jeu à plusieurs jeunes joueuses.

Isgrig poursuit son bon début de saison

Après un début de rencontre équilibré, Montpellier a ouvert le score sur une tête consécutive à un coup de pied arrêté (42e). La réaction stéphanoise n’a pas tardé. Sur un corner joué en deux temps, Tyler Isgrig a trouvé Ninon Blanchard, qui a égalisé de la tête juste avant la pause (45e).

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L’Américaine a récidivé en seconde période. Son centre pour Roxane Couasnon a permis aux Vertes de prendre l’avantage (56e). Montpellier est finalement revenu sur une frappe lointaine (70e), avant de pousser en fin de rencontre. Les Stéphanoises ont résisté pour conserver ce nul.

Avec ces deux passes décisives, Isgrig confirme son bon début de saison. Dès le premier amical estival contre Montpellier, elle avait servi Inna Hlushchenko sur l’unique but du match. Face à Roubaix-Wervicq en Coupe LFFP (4-2), elle avait également délivré une passe décisive pour Sarah Cambot et marqué. Elle s’était enfin illustrée en fin de rencontre à Bourges, délivrant la rencontre en offrant le but du break à Jana Žufánková.

L’ASSE continue de rivaliser avec la Première Ligue

Victorieuses de Montpellier en préparation (1-0), puis de Nantes en Coupe LFFP le 26 septembre (2-0), les Vertes ont encore répondu présentes face à une équipe de l’échelon supérieur. Ces résultats suggèrent que le groupe conserve les moyens de rivaliser avec des formations de Première Ligue, malgré sa relégation.

Yannick Chandioux partage cette lecture : « Nous avons joué comme une équipe d’Arkema Première Ligue. » L’entraîneur a apprécié l’état d’esprit, les deux buts inscrits et les possibilités offertes par le système travaillé ces dernières semaines. Malgré une fin de match plus difficile, cette opposition lui apporte des repères supplémentaires avant la reprise.

Les Stéphanoises retrouveront désormais Metz, le samedi 17 octobre à 15 heures au stade Salif-Keita. Après avoir confirmé leur compétitivité face à l’élite, elles devront prolonger cette dynamique en Seconde Ligue face à un concurrent direct à la montée.

Source : ASSE.