Un premier match ne suffit jamais à dessiner une saison. Il peut néanmoins offrir quelques repères et récompenser les premiers efforts. Plus de deux semaines après leur retour à l’entraînement, les Vertes ont quitté l’Hérault et leur adversaire du jour, le Montpellier FC, avec une victoire encourageante et plusieurs enseignements à approfondir.

Face à une formation de Première Ligue, l’équipe largement renouvelée de Yannick Chandioux s’est imposée sur la plus petite des marges (0-1). Longtemps équilibrée, la rencontre a basculé dans les dernières minutes grâce à Inna Hlushchenko, internationale ukrainienne et déjà décisive pour sa première apparition sous le maillot stéphanois.

Une première composition en 4-2-3-1

Yannick Chandioux a débuté la rencontre avec Emma Templier dans les cages. Laura Quily, Mathilde Kack, Agathe Felden et Céleste Delcroix composaient la défense. Rachel Corboz et Louna Belhout-Achi évoluaient au milieu, derrière Emmy Ganne en position de numéro 10. Tyler Isgrig et Hannaa Chamsoudine, actuellement à l’essai, occupaient les couloirs autour de Dona Scannapieco, alignée en pointe.

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Les deux formations ont rapidement fait jeu égal à Grammont. Montpellier a davantage conservé le ballon, sans parvenir à désorganiser un collectif stéphanois solidaire. Les Héraultaises se sont néanmoins procuré deux situations dangereuses à la 27e minute. Emma Templier s’est alors interposée coup sur coup pour maintenir les Vertes à hauteur.

Un premier ajustement est intervenu dès la 33e minute. Faustine Bataillard a remplacé Laura Quily, tandis que Louna Belhout-Achi a retrouvé le côté gauche de la défense. Malgré quelques offensives montpelliéraines, l’ASSE a rejoint les vestiaires sans avoir concédé de but.

Hlushchenko délivre l’ASSE en fin de rencontre

Le staff stéphanois a presque entièrement renouvelé son équipe à la pause. Ithaisa Vinoly a pris place dans le but derrière Roxane Couasnon, une jeune joueuse nommée Chovin, Ninon Blanchard et Pauline Sierra. Faustine Bataillard et Rachel Corboz sont restées sur le terrain, accompagnées de Lorna Chicha Douvier, Inna Hlushchenko, Jalia Chabourine, également à l’essai et Sarah Cambot.

Les Vertes se sont immédiatement montrées dangereuses. Dès la 47e minute, Rachel Corboz a obligé la gardienne montpelliéraine à intervenir sur une tentative à l’entrée de la surface. La rencontre est ensuite restée indécise, chaque équipe peinant à faire basculer des débats équilibrés.

La différence est finalement venue à la 87e minute. Faustine Bataillard a lancé l’offensive sur le côté gauche avant de trouver Tyler Isgrig. L’Américaine a éliminé son adversaire puis centré vers le second poteau. Bien placée, Inna Hlushchenko a repris le ballon de la tête pour inscrire l’unique but du match et offrir la victoire à l’ASSE.

Chandioux refuse de s’arrêter au résultat

Yannick Chandioux a apprécié « les bonnes intentions » et « le travail d’équipe » affichés par son groupe. Cependant, l’entraîneur stéphanois ne veut pas voir cette première victoire ralentir la progression : « Il ne faut pas s’arrêter de travailler. »

Avec onze recrues, plusieurs jeunes issues de la formation et seulement cinq joueuses conservées, les automatismes restent encore à construire. Le technicien se montre toutefois satisfait de l’attitude générale : « Tout le monde est à l’écoute, et c’est la base. » Il estime ainsi pouvoir envisager la suite positivement, à condition de confirmer les premières promesses par la répétition des entraînements et des matchs.

Les Vertes poursuivront leur préparation au Chambon-sur-Lignon, où elles effectueront un stage à partir du 6 août. Elles y affronteront Grenoble le 8 août, avec l’objectif de franchir un nouveau cap dans la construction de cette équipe.

Source : AS Saint-Étienne.