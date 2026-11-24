Après leur démonstration historique face à Guéret (0-13), les féminines de l’ASSE connaissent leur prochain adversaire en Coupe de France. Les joueuses de Yannick Chandioux retrouveront Montauban (D3), vainqueur de l’Aviron Bayonnais (1-7). Une confrontation qui ravive plusieurs souvenirs entre deux formations habituées à se croiser.

Montauban, une équipe solide en Division 3

Le Montauban Football Club Tarn-et-Garonne réalise un début de saison encourageant. Cinquièmes de leur groupe de Division 3, les joueuses de Samuel Riscagli comptent douze points après sept journées. Leur bilan affiche trois victoires, trois matchs nuls et une seule défaite.

Leur principale force reste leur solidité défensive. Avec seulement quatre buts encaissés, les Montalbanaises possèdent la meilleure défense de leur poule. Offensivement, elles ont trouvé le chemin des filets à quinze reprises.

Battues par Clermont lors de la première journée (1-0), les Occitanes n’ont plus perdu depuis en championnat. Elles ont notamment surclassé Rodez (1-5) et Longvic (6-1), avant de s’imposer à Troyes (0-3). Leur dernière sortie s’est toutefois soldée par un nul contre Le Puy-en-Velay (0-0).

Un parcours convaincant en Coupe de France

En Coupe de France, Montauban n’a pas rencontré les mêmes difficultés. Les Tarn-et-Garonnaises avaient lancé leur parcours par une démonstration face à Juillan (0-11), avant de dominer Colomiers (3-0).

Ce dimanche, elles ont confirmé leur supériorité face à l’Aviron Bayonnais (R1). Une large victoire (1-5) qui leur ouvre les portes du deuxième tour fédéral.

Dix-neuf buts inscrits et un seul encaissé en trois rencontres ! Un parcours impressionnant qui permet à Montauban d’accueillir une formation évoluant à l’échelon supérieur.

Une confrontation chargée de souvenirs pour l’ASSE

Montauban et Saint-Étienne se connaissent particulièrement bien. En octobre 2020, les Vertes s’étaient imposées largement dans le Tarn-et-Garonne (0-5). Laury Jésus avait alors inscrit un quadruplé, une performance récemment dépassée par le quintuplé historique de Jalia Chabourine face à Guéret.

En décembre 2022, les Stéphanoises avaient de nouveau surclassé les Montalbanaises (5-0). Mais leur dernier déplacement à Montauban reste associé à un souvenir particulier.

Le 7 mai 2023, l’ASSE avait concédé sa première défaite de la saison (2-1). Un revers sans conséquence majeure puisque les Vertes avaient officiellement validé leur accession en D1 Arkema ce même jour, profitant du match nul entre Marseille et Thonon Évian.

Les deux formations se retrouveront donc au complexe Jean-Verbeke, le week-end des 12 et 13 décembre. Avant ce déplacement, les Stéphanoises affronteront Le Havre en Coupe LFFP, le mercredi 9 décembre à 15h. L’objectif sera ensuite de poursuivre leur aventure en Coupe de France face à un adversaire déterminé à créer la surprise.