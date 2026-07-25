Après trois matches amicaux, l'ASSE monte en puissance. Arrivé avec des principes clairs, Ian Cathro a opéré une large revue d'effectif, utilisant 32 joueurs. Le coach écossais affine sa stratégie, avec des temps de jeu qui commencent à faire ressortir une hiérarchie.

De retour à l'entraînement depuis le 1er juillet dernier, les Verts poursuivent leur préparation estivale en vue d'une saison 2026-2027 décisive. En Ligue 2 pour la quatrième fois sur les cinq derniers exercices, l'ASSE et Kilmer Sports Ventures sont à un tournant. Sans remontée en Ligue 1, le projet prendrait un nouveau coup derrière la tête, le sérieux de ses dirigeants avec. Ainsi, le club du Forez s'est rapidement mis au travail.

Cathro pose sa patte sur l'ASSE

Successeur de Philippe Montanier, Ian Cathro a vite mis sa patte sur l'effectif stéphanois, avec un recrutement rapide permettant de préparer la saison. En fin de contrat ou pas dans les plans, Dennis Appiah (transfert libre, Caen), Florian Tardieu (transfert libre, Montpellier), Brice Maubleu (transfert libre, Pau), Beres Owusu (transfert, Grazer AK), Enzo Mayilla (transfert libre, Dunkerque), Karim Cissé (transfert libre, Aubagne), Jibril Othman (transfert libre, Aviron bayonnais) ou Axel Dodote (prêt à Pau) sont partis. À l'inverse, cinq recrues sont déjà arrivées. On recense les signatures de Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Thierno Ballo (Wolfsberger), Sohaib Naïr (Guingamp), Áron Csongvai (AIK) et Mamour Ndiaye (Sarpsborg 08).

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De quoi dresser les premiers contours des forces à disposition du technicien écossais en vue de la prochaine saison. Tout en sachant que plusieurs éléments sur le départ (Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mickaël Nadé, Igor Miladinovic, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan) amèneront d'autres arrivées. Toutefois, Cathro travaille depuis plus de trois semaines avec un groupe renforcé de plusieurs jeunes joueurs du centre de formation. Avec des premières tendances issues des rencontres amicales.

Une assise défensive qui se précise

En effet, si l'ASSE n'a pas encore gagné en préparation, avec un nul face à Biel-Bienne (D3 Suisse, 2-2) et deux défaites face au Servette Genève (D1 Suisse, 1-0) et les Glasgow Rangers (D1 Écosse, 2-1), le nouvel entraîneur des Verts impose déjà sa touche. Une patte visible notamment dans les temps de jeu lors des premiers matches amicaux. Avec un premier point fort concernant la défense stéphanoise. Dans les buts, Gautier Larsonneur a disputé 225 des 270 minutes disponibles, le portier de l'ASSE ayant simplement été suppléé par le jeune Alexis Colombet face à Biel-Bienne. Le tout en attendant la disponibilité de Mamour Ndiaye qui pourrait inverser la tendance.

Devant le gardien stéphanois, la défense alignée face aux Glasgow Rangers - pour le premier véritable test des Verts dixit Cathro - semble tenir la corde. En effet, capitaine des Verts, Julien Le Cardinal a joué 180 minutes, tout comme Kévin Pedro au poste de latéral gauche, même si le joueur formé à L'Étrat a été très en difficulté en Écosse. Au côté de Le Cardinal, la recrue Sohaib Naïr semble assumer son statut de titulaire probable en début de saison, avec 149 minutes disputées. Enfin, catastrophique lors du dernier exercice, Joao Ferreira est visiblement en train de se ressaisir. Le Portugais a pris part à 159 minutes et a donné satisfaction face aux Glasgow Rangers.

Au milieu et en attaque, l'ASSE peaufine

Plus haut sur la pelouse, Cathro tente toujours de trouver la bonne formule au milieu de terrain et en attaque. Là encore, les associations visibles lors du dernier match à Glasgow font saliver. Dans l'entrejeu, la recrue Áron Csongvai donne satisfaction. Arrivé le 15 juillet, le Hongrois a joué 135 des 180 minutes des deux derniers matches amicaux. Face aux Rangers, Maxime Bernauer a lui aussi assuré, le n° 6 Stéphanois, repositionné au milieu, ayant disputé 180 des 270 minutes possibles. De quoi offrir à Cathro une solution supplémentaire avec un joueur à l'aise balle au pied.

💬 "Voir les choses sur lesquelles on travaille apparaître un peu plus concrètement sur le terrain, c’est positif." Les mots d’Ian Cathro après #RFCASSE (2-1) ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 22, 2026

Devant cette assise défensive, le secteur offensif prend lui aussi forme. En attendant le retour d'Augustine Boakye, Jakob Breum justifie pour l'investissement fait par la direction de l'ASSE. Arrivé dès le 3 juillet, le Danois a inscrit son premier but à l'Ibrox Stadium face aux Rangers. Surtout, avec 168 minutes jouées, le n° 10 semble déjà avoir pris les clefs du jeu stéphanois, de belles combinaisons ayant déjà été vues avec Irvin Cardona (162 minutes) ou l'autre recrue Thierno Ballo, qui pour sa première apparition a joué 72 minutes à Glasgow, offrant une passe décisive. Enfin, en attaque, Joshua Duffus est pour le moment le plus utilisé devant Stassin, avec 180 minutes contre 102.

Des jeunes qui saisissent leur chance

Pour ce qui est de la jeunesse stéphanoise, les membres de la Génération Verte saisissent leur chance, avec deux chefs de file. Comme annoncé en exclusivité par Peuple Vert, le futur professionnel Nathan Kasia (17 ans) impressionne par sa maturité. Le défenseur central a disputé 135 minutes, tout comme Adam Baallal (19 ans), alors que Medhy Lutin Zidee (18 ans) en a jouées 63, preuve de leur importance aux yeux de Cathro. Face aux nombreuses absences lors du déplacement dans son pays natal, le coach écossais a également offert leurs premiers minutes à Tom Teillol (24 minutes), Nathan Mouton (18 minutes), Valentin Depalle (18 minutes) ou encore Lucas Reynaud (18 minutes).

Plus tôt dans la préparation, l'entraîneur des Verts avait déjà vu à l'oeuvre Noah Moulin (45 minutes), Oussama Benkou (23 minutes) ou encore David Mimband (10 minutes). De quoi permettre à Cathro d'opérer une large revue d'effectif avec 32 joueurs utilisés. Une bonne chose avant d'attaquer les choses sérieuses. D'ici la reprise de la Ligue 2 à Sochaux (8 août, 20 h 45), l'ASSE affrontera Lausanne (29 juillet) et Venise (1er août) après un stage à Divonne-les-Bains débutant le 24 juillet.

Les temps de jeu des joueurs de l'ASSE après trois matches amicaux