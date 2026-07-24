Alors que l'ASSE poursuit sa préparation estivale, le board stéphanois reste également actif sur le marché des transferts. Plusieurs départs ont été actés ces derniers jours et les choses ne devraient pas s'arrêter là. Peuple Vert fait le point sur les dossiers en cours.

La semaine dernière, nous vous annoncions le début de l'opération dégraissage pour l'ASSE. Après avoir recruté Sohaib Naïr (EA Guingamp), Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Mamour Ndiaye (Sarpsborg), Thierno Ballo (Wolfsberger AC) et Aaron Csongvai (AIK Stockholm), les Verts étaient en effet dans l'obligation de désengorger un effectif devenu trop conséquent.

4 jeunes quittent l'ASSE

Les grandes manœuvres ont d'ailleurs débuté avec plusieurs départs d'ores et déjà officialisés. Le premier est celui d'Axel Dodote. Le défenseur de la réserve, testé avec les professionnels sur le début de la préparation, a rejoint Pau sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Il disposait également d'une proposition du Puy Foot mais le club voulait rapidement le confronter aux exigences de la Ligue 2.

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C'est Enzo Mayilla qui a ensuite quitté le Forez. Après une saison passée en prêt à Aubagne Air-Bel, l'attaquant formé à l'ASSE était revenu afin de prendre part à la préparation estivale. Il avait même marqué lors du match face au FC Biel-Bienne (2-2). Les Verts ne comptaient toutefois pas sur lui et ont accepté de le céder à Dunkerque, avec qui il s'est engagé pour trois années plus une en option. Il a rapidement été suivi par un autre buteur formé au club. Alors qu'il stagnait en réserve, Jibril Othman s'est lui engagé avec l'Aviron Bayonnais, en National.

Enfin, le dernier départ n'a pas encore été officialisé mais ne devrait plus tarder. Le milieu de terrain de la réserve, Jebryl Sahraoui, va lui être prêté sans option d'achat. Apparu face à Biel-Bienne (2-2) et contre le Servette (défaite 1-0), il doit prendre la direction d'Aubagne Air-Bel en Ligue 3.

4 joueurs poussés vers la sortie, l'avenir de Stassin et Davitashvili toujours en suspens

Ecartés du déplacement à Glasgow, Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic sont plus que jamais poussés vers la sortie. Si rien de concret n'est encore remonté à nos oreilles concernant les deux derniers cités, il semble que la situation s'anime pour les deux premiers. En effet, Mickaël Nadé dispose toujours d'une offre très intéressante financièrement venant de l'étranger. En parallèle, des clubs de Championship surveillent aussi sa situation. De son côté, Ebenezer Annan semble enfin avoir une touche sérieuse. Un intérêt concret en provenance de République Tchèque est apparu ces derniers jours.

Mais les cas qui ont le plus fait parler sont ceux de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, eux aussi absents lors du dernier match amical. Leur situation est cependant différente. Si le club a ouvert la porte à un départ, il ne mettra probablement pas totalement de côté deux de ses plus grosses valeurs marchandes. Le Belge n'est d'ailleurs pas encore assuré de partir au vu du peu d'intérêts concrets dont il fait l'objet. Zuriko Davitashvili est lui beaucoup plus sollicité. Plusieurs offres ont déjà été refusées et l'Olympiacos est chaud sur le dossier selon la presse grecque.

D'autres arrivées à prévoir pour l'ASSE

Si la situation s'est calmée ces derniers jours dans le sens des arrivées, cela ne devrait pas s'éterniser. Des discussions sont notamment en cours pour un latéral gauche. Un départ d'Ebenezer Annan permettrait clairement aux Verts de passer la seconde sur ce poste où seul Ben Old apporte quelques garanties actuellement.

Un renfort offensif est également toujours espéré. L'ASSE s'était positionnée sur Killian Corredor mais l'ancien buteur ruthénois a finalement signé au FC Nantes. D'autres profils sont évidemment visés même si Irvin Cardona doit désormais être considéré comme une option crédible pour gratter du temps de jeu dans la doublette d'attaquants.

Crédit photo : asse.fr