Quatre jours après leur duel face au Servette FC (0-1), les Stéphanois ont mis le cap sur l'Écosse ce mercredi 22 juillet à 20h45. Un déplacement symbolique sur les terres de leur entraîneur Ian Cathro, mais surtout une étape charnière pour franchir un cap sur le plan physique et tactique du côté de l'ASSE.

Samedi, face à un adversaire suisse plus affûté et proche de sa reprise officielle, les Verts ont mesuré le chemin qu'il leur reste à parcourir. Durant la première demi-heure, le groupe a affiché une belle maîtrise collective. Le pressing haut initié par le trio Breum-Stassin-Duffus et les tests tactiques dans l'entrejeu, avec Bernauer et la recrue Csongvai, ont montré de vrais motifs de satisfaction.

L'unique but de la rencontre, concédé à la 32e minute sur une erreur de relance payée cash, est venu rappeler l'exigence du haut niveau. La seconde période, marquée par une large rotation et les débuts prometteurs de Thierno Ballo, a confirmé que l'ASSE gagne progressivement en rythme et en automatismes.

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Élever le niveau d'exigence pour l'ASSE

Ce rendez-vous en terre écossaise intervenait au moment idéal dans le programme de préparation. Après deux sorties de réglage, Ian Cathro attendait désormais une nette montée en charge de ses joueurs.

Face à une opposition engagée, l'objectif était d'allier la maîtrise du jeu à une plus grande justesse technique dans les zones de vérité. Les Stéphanois doivent gagner en constance sur 90 minutes, corriger leurs pertes de balle évitables et concrétiser leurs temps forts. En Écosse, l'ASSE ne cherchait plus seulement à accumuler des minutes, mais à poser les bases d'un collectif prêt pour le combat.

Breum confirme, Cardona et Csongvai montent en puissance

Jakob Breum continue de justifier les attentes placées en lui. Déjà très actif lors des précédentes sorties, le Danois a cette fois trouvé le chemin des filets en reprenant un centre de Thierno Ballo juste avant la pause. Au-delà de son but, il s'est montré disponible entre les lignes, juste dans ses déplacements et impliqué dans le pressing. Son adaptation au système d'Ian Cathro semble s'accélérer.

Julien Le Cardinal a également rendu une copie solide. Le défenseur central a remporté plusieurs duels importants, notamment face à Aasgaard en seconde période. Serein dans ses interventions, il a dégagé une impression de maîtrise malgré la pression exercée par les Rangers.

Au milieu, Gábor Csongvai poursuit son intégration avec sérieux. Le Hongrois a apporté de l'équilibre au milieu de terrain grâce à son activité et sa qualité de relance. Discret mais efficace, il confirme qu'il peut rapidement devenir une option crédible dans l'entrejeu stéphanois.

Enfin, Irvin Cardona a affiché une montée en régime encourageante. Très actif dans ses déplacements, il a souvent servi de point d'appui et participé aux meilleures séquences offensives des Verts. Son entente avec João Ferreira sur le côté droit a régulièrement mis la défense écossaise sous pression.

Pedro et Naïr en difficulté, Duffus peu en vue

La soirée a été plus compliquée pour Pedro. Le latéral, repositionné à gauche, est impliqué sur l'ouverture du score après une faute dans la surface qui offre le premier penalty aux Rangers. S'il a ensuite tenté d'apporter offensivement, cette erreur a pesé lourd dans le scénario de la rencontre.

Sohaib Naïr n'a pas connu davantage de réussite. Sa mauvaise relance dès les premières minutes est à l'origine de l'action qui conduit au penalty. Le défenseur central a ensuite alterné le bon et le moins bon, sans parvenir à dégager la sérénité affichée lors de ses précédentes sorties.

En attaque, Duffus est resté discret. L'avant-centre de l'ASSE a beaucoup couru pour offrir des solutions en profondeur, conformément aux consignes d'Ian Cathro, mais il a rarement été trouvé dans de bonnes conditions. Peu dangereux devant le but, il n'a pas réussi à peser sur la défense écossaise comme espéré.

Au-delà des performances individuelles, cette rencontre a confirmé que plusieurs recrues commencent à trouver leur place dans le collectif stéphanois. Malgré la défaite, Ian Cathro repart d'Écosse avec des certitudes sur certains cadres de sa préparation, mais aussi des axes de travail avant les prochaines échéances.