Victime d'une grave blessure au genou depuis plusieurs mois, Nadir El Jamali conserve toute la confiance de l'ASSE. Selon nos informations, le jeune milieu offensif a prolongé son contrat, une récompense logique pour l'un des grands espoirs du centre de formation stéphanois.

Nadir El Jamali (portrait ici) n'aura pas vécu une première saison professionnelle de tout repos. Formé à l'ASSE, le milieu offensif de la génération 2007 a franchi une étape majeure en signant son premier contrat professionnel en juin 2025. Rapidement, le jeune Stéphanois a répondu aux attentes placées en lui.

D'abord utilisé progressivement, il a découvert la Ligue 2 avant d'enchaîner ses premières titularisations. Au fil des semaines, ses performances ont confirmé les espoirs du staff, au point de devenir l'une des belles révélations de la saison. Une ascension qui s'est malheureusement interrompue brutalement au mois de février 2026 après une blessure au genou.

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ASSE : une progression freinée mais pas oubliée

Avant ce coup d'arrêt, Nadir El Jamali avait déjà accumulé une expérience précieuse. Il a disputé 15 rencontres de Ligue 2 sous le maillot stéphanois, affichant une progression constante dans son volume de jeu et sa capacité à faire des différences entre les lignes.

Ses performances n'ont pas échappé aux différentes sélections nationales. Après avoir porté à six reprises les couleurs du Maroc avec les U17 et les U18, le milieu offensif a finalement rejoint les équipes de France de jeunes. Il compte désormais 11 sélections avec les U18 et les U19 tricolores, pour un total de quatre buts inscrits.

Des convocations qui témoignent du potentiel du joueur et de la qualité de sa formation au sein de l'ASSE.

Une prolongation de contrat qui en dit long

Éloigné des terrains depuis plusieurs mois, Nadir El Jamali poursuit actuellement sa réathlétisation. Le jeune joueur travaille quotidiennement afin de retrouver le groupe professionnel. Son retour à l'entraînement collectif est attendu dans les prochaines semaines.

Malgré cette longue indisponibilité, la direction stéphanoise n'a jamais remis en question sa confiance envers son jeune talent. Selon nos informations, alors que son contrat courait initialement jusqu'en 2028, Nadir El Jamali a prolongé son engagement de deux saisons supplémentaires.

Un signal fort envoyé par le club, qui sécurise ainsi l'avenir de l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Cette prolongation confirme la volonté de l'ASSE de construire sur ses jeunes talents malgré les aléas d'une blessure.

À son retour, Nadir El Jamali aura désormais tout le temps nécessaire pour retrouver son meilleur niveau et tenter de s'imposer dans le dispositif de Ian Cathro, qui devrait pouvoir compter sur un élément offensif particulièrement apprécié pour sa qualité technique et sa capacité à dynamiser le jeu entre les lignes.