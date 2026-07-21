L’ASSE sécurise l’un des plus grands talents de son centre de formation avec la signature professionnelle d'un jeune défenseur très prometteur : Nathan Kasia Nkondo.

Arrivé à l’été 2024 en provenance du RC Joinville, Nathan Kasia Nkondo (portrait ici) n’a pas mis longtemps à se faire un nom du côté de l’ASSE. Défenseur central né en 2009, il incarne déjà l’avenir du club. En moins de deux saisons, il a franchi plusieurs caps importants, confirmant tout le potentiel que les recruteurs stéphanois dont Hamdane Karouni (pris en photo avec lui lors de la signature) avaient identifié chez lui.

International français chez les jeunes, avec déjà quatre sélections en U16 et des rassemblements avec les U17, il s’impose comme un profil suivi au niveau national. Une progression rapide qui n’a pas échappé aux dirigeants des Verts, soucieux d’anticiper la concurrence.

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ASSE : une progression fulgurante pour Kasia

Pour sa première saison, Nathan Kasia Nkondo a d’abord dû s’adapter au niveau U17 National avant de commencer la saison en U19 national. Une étape clé dans son développement. Le jeune défenseur a su répondre présent, gagnant en maturité et en régularité au fil des mois.

En 2026, tout s’accélère. Après des apparitions en Challenge Espoirs, il a franchi un nouveau palier en disputant ses premières minutes avec l’équipe réserve en championnat. Une évolution logique, preuve de la confiance accordée par le staff.

Sa capacité à s’adapter rapidement, sa lecture du jeu et sa solidité défensive en font un élément très prometteur. À seulement 17 ans, il montre déjà une vraie personnalité sur le terrain.

Un contrat pro pour éviter la concurrence

Face à cette montée en puissance, l’ASSE n’a pas tardé à agir. Le club a décidé de sécuriser son jeune talent en lui faisant signer son premier contrat professionnel. Présent depuis la reprise avec le groupe pro, il donne entière satisfaction.

Nathan Kasia Nkondo est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2029. Un choix stratégique. Le club anticipe ainsi une forte concurrence qui aurait pu s’intensifier à l’approche de la fin de son contrat aspirant.

Cette signature est aussi un message fort envoyé par l’ASSE : le centre de formation reste au cœur du projet. Le club continue de miser sur ses jeunes pour construire l’avenir.