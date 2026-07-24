Battue 2-1 par les Rangers de Glasgow, l'ASSE a livré une prestation qui invite pourtant à un optimisme prudent. Repositionnements individuels, plan de jeu qui prend forme, jeunes qui répondent présent : ce qu'il faut retenir de ce troisième test écossais.

Découvrez les 7 enseignements retenu par l'équipe de Peuple-Vert après le déplacement à Glasgow.

ASSE : Les tops et flops stéphanois face aux Rangers

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Cardona, un problème de poste plus qu'un problème de forme

Premier enseignement de cette rencontre : Irvin Cardona semble avoir retrouvé sa vraie place. En délicatesse ces derniers mois, l'attaquant n'avait pas rassuré face au Servette, aligné en milieu offensif où il paraissait mal à l'aise sous pression adverse dans l'entrejeu. Repositionné en attaquant droit face aux Rangers, il a démontré que c'était bien là son poste naturel, le dispositif d'Ian Cathro lui permettant enfin d'exprimer ses qualités. Joueur d'espace qui aime rentrer intérieur, Cardona a multiplié les solutions pour son équipe. Des paliers restent à franchir, mais ce repositionnement est un vrai motif de satisfaction pour la suite.

Stassin, un profil mal exploité dans ce système

Absent du voyage à Glasgow, Lucas Stassin n'était pas là pour confirmer ou infirmer les doutes affichés face au Servette. Le Belge, plutôt joueur de surface aimant décrocher pour participer au jeu, avait souffert d'un manque de mobilité lors du précédent test. Sans être blacklisté, il reste sur ledépart, et le système actuel d'Ian Cathro ne semble de toute façon pas le mettre dans ses meilleures dispositions pour briller à l'ASSE.

Breum, le nouveau leader technique de l'ASSE

Jakob Breum confirme. Déjà prometteur face au Servette, le joueur a de nouveau montré l'étendue de son talent face aux Rangers : disponible dans le jeu, relativement juste techniquement et décisif dans les moments clés. Tout indique qu'il occupera un rôle important dans l'ASSE cette saison, en véritable leader technique de cette équipe. Les Verts tiennent leur patron technique.

Un état d'esprit répondant aux attentes du coach

Ian Cathro avait opéré des choix forts en laissant plusieurs joueurs à la maison, et avait exigé un autre visage face aux Rangers. Il l'a obtenu. Si tout n'a pas été parfait, les Verts ont affiché l'engagement attendu par le technicien écossais, dans un match qui n'avait rien d'amical sur le plan de l'intensité. Les Stéphanois ont su répondre présent sur ce point précis. Et c'est le minimum pour pouvoir avancer cette saison.

Un plan de jeu qui commence à prendre forme à l'ASSE

Le système en 4-2-2-2 déployé face au Servette avait posé question : difficile à comprendre, peu efficace, parfois brouillon, seule la première demi-heure avait montré des signes intéressants. Face aux Rangers, le constat est bien différent. Les Verts se sont montrés relativement compacts, laissant peu d'occasions aux Écossais, avec un pressing mieux organisé et une verticalité plus souvent trouvée. Les milieux de terrain se cherchent et se trouvent davantage, pesant enfin sur le jeu. Tout est loin d'être parfait, mais l'équipe semble sur le bon chemin, de quoi rassurer avant la reprise du championnat.

ASSE : Des jeunes qui n'ont pas tremblé

Hormis Gautier Larsonneur, l'ASSE a terminé la rencontre avec un onze quasiment intégral de jeunes issus du centre de formation, pour la plupart tout juste expérimentés en National 2 et sortis des U19. Relativement organisés, ils ont montré de la personnalité et de l'envie. Même si le second penalty est concédé, ce match reste formateur pour ces jeunes appelés à continuer de grandir avec l'équipe réserve.

Une fébrilité défensive qui persiste

Côté négatif, il faut noter que l'ASSE s'est de nouveau inclinée. Un match, même de préparation ça se gagne. L'ASSE a peu concédé sur l'ensemble du match, mais a de nouveau encaissé deux buts, une constante qui peine à disparaître ces derniers mois. Ian Cathro va devoir régler les derniers détails pour disposer enfin d'une équipe réellement imperméable. Gautier Larsonneur, de son côté, n'aura pas marqué de points en concédant le second penalty de la rencontre. Une nouvelle fois en retard. Manque de confiance ?

ASSE : Une préparation qui avance dans le bon sens

Entre le repositionnement réussi de Cardona, la confirmation de Breum, un plan de jeu qui gagne en cohérence et des jeunes qui répondent présent, cette défaite écossaise laisse davantage de certitudes que d'inquiétudes pour l'ASSE. Reste à corriger cette fragilité défensive persistante avant le coup d'envoi de la Ligue 2, le 8 août prochain à Sochaux.

Source : Peuple Vert - asse.fr