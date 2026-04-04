L’ASSE se déplace au stade Marcel-Picot de Nancy, ce samedi soir. Lors de cette 29ᵉ journée de Ligue 2, les Verts espèrent enchaîner après une victoire maîtrisée face à Annecy (4-0). Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour cette rencontre en Lorraine.

Après deux semaines de trêve internationale, l’ASSE retrouve le championnat ce week-end sur la pelouse de Nancy. Les Verts ont l’opportunité d’enchaîner un huitième match sans perdre et donc de conforter leur seconde place. La victoire est essentielle pour lancer cette dernière ligne droite et s’offrir la montée en fin de saison.

Plusieurs retours en approche à l’ASSE

Mahmoud Jaber a récemment retrouvé les séances collectives avec l’ASSE. Le staff de Philippe Montanier espère l’avoir à disposition prochainement. Il est cependant trop juste pour ce déplacement à Nancy.

Autre joueur autorisé à reprendre avec le groupe, João Ferreira se rapproche d’un retour. Contrairement à Mahmoud Jaber, le latéral portugais n’est pas apte à faire l’intégralité des séances. L’ancien joueur de Watford n’a toujours pas le droit d’avoir une activité physique avec contact.

Maxime Bernauer est également sur la bonne voie. Opéré au ménisque début janvier, le défenseur central stéphanois devrait rejouer ce week-end. Philippe Montanier a annoncé que le numéro six des Verts sera à la disposition du groupe réserve ce week-end. Le staff devrait rapidement pouvoir compter sur lui dans ce sprint final.

L’ASSE devra une nouvelle fois se passer de Florian Tardieu et Nadir El Jamali. Absents depuis plusieurs semaines, les deux joueurs pourraient ne pas retrouver les pelouses de Ligue 2 cette saison.

Enfin, Gautier Larsonneur a fait son retour cette semaine lors de certains entraînements. Philippe Montanier a déclaré, ce jeudi, ne pas avoir tranché quant à un retour de son capitaine dans les buts. Les performances de Brice Maubleu ont été rassurantes durant l’absence de l’ex-Brestois, ce qui pourrait permettre à Gautier Larsonneur d’avoir une semaine supplémentaire pour revenir en forme à la compétition.

Un retour dans la charnière centrale de l’ASSE

Dans le but stéphanois, Gautier Larsonneur devrait encore patienter avant de retrouver son poste. Auteur de deux clean sheets pour ses deux titularisations avec l’ASSE, Brice Maubleu devrait avoir l’opportunité de réaliser la passe de trois.

Face à Annecy, Philippe Montanier a surpris en changeant de système. Le coach stéphanois a lancé une compo avec trois défenseurs centraux. L’ancien coach du TFC devrait enlever Kévin Pédro de cette charnière pour réintégrer Chico Lamba dans son onze de départ.

Le défenseur portugais devrait connaître sa première titularisation avec l’ASSE depuis sa blessure à Reims, le 24 janvier dernier. Il devrait être associé à Julien Le Cardinal et Mickaël Nadé dans cette triplette défensive.

Kévin Pédro monte d’un cran

Au milieu, Abdoulaye Kanté devrait enchaîner une nouvelle titularisation dans le cœur du jeu stéphanois. L’Ivoirien devrait former la paire avec Augustine Boakye pour la seconde fois consécutive.

Sur les côtés, Dennis Appiah, auteur d’une bonne prestation face à Annecy, ne devrait pas enchaîner à Nancy. L’ancien Canari devrait céder sa place à Kévin Pédro sur le côté droit de l’ASSE. À gauche, Ben Old devrait enchaîner sa treizième titularisation consécutive en Vert.

Duffus de retour dans le onze

Après avoir retrouvé le chemin des filets face à Annecy, Irvin Cardona est parti en sélection en cette fin mars. Le Maltais a été sèchement battu lors de sa double confrontation face au Luxembourg. De retour dans le Forez cette semaine, l’ancien Monégasque devrait débuter sur la pelouse de Marcel-Picot.

Sur le couloir gauche, Philippe Montanier devrait renouveler sa confiance à Zuriko Davitashvili. Le meilleur buteur de l’ASSE a également rejoint sa sélection durant la trêve. Titularisé en Lituanie, l’ex-Bordelais a participé au succès 2-0 des siens et a fait le plein de confiance avant le sprint final.

Lucas Stassin a lui aussi pris le chemin de la sélection durant la trêve. Le numéro neuf stéphanois a connu ses premières minutes avec la Belgique mercredi matin. Revenu dans le Forez dès jeudi, le Belge n’avait pas foulé les pelouses du centre sportif Robert-Herbin.

Suite à ce retour tardif de sélection, l’attaquant ne devrait pas débuter ce samedi à Nancy. L’ASSE ne veut pas prendre de risque avec son jeune Belge afin de pouvoir le garder en forme pour le sprint final. Joshua Duffus devrait alors obtenir une première titularisation depuis novembre, lors de la victoire à Troyes (2-3).