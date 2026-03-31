Défaits deux à zéro, jeudi, lors du match aller des barrages de promotion en Ligue des Nations, les maltais d’Irvin Cardona devaient créer l’exploit. Sur la pelouse du Luxembourg, Malte devait s’imposer par trois buts d’écart pour obtenir une promotion dans la Ligue C. Résumé de la rencontre.

Après avoir retrouvé le chemin des filets face à Annecy, il y a une dizaine de jours, Irvin Cardona confiait que ce but lui avait fait beaucoup de bien au moral. Muet depuis fin novembre, l’ancien brestois n’a pas inscrit le plus beau but de sa carrière dans le Chaudron mais a pu retrouver de la confiance.

Un but qui arrive juste avant un sprint final décisif pour l’ASSE dans sa quête de montée en Ligue 1. Philippe Montanier aura besoin d’avoir des joueurs offensifs en pleine forme pour espérer étendre sa série d’invincibilité jusqu’à la fin de la saison.

Cardona et Malte en ballotage très défavorable

Battus sur leur pelouse par les Luxembourgeois, les maltais devaient renverser la situation du côté du pays frontalier de la France, ce mardi soir. Irvin Cardona et ses coéquipiers avaient deux buts à remonter pour espérer monter en Ligue C lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations.

Avant ce match retour, le scénario le plus probable semblait orienter Malte vers un revers. Ce qui condamnerait la sélection à évoluer une nouvelle fois dans la Ligue D, dès septembre prochain.

Résumé

Battu 2-0 lors du match aller de son barrage d’accession à la Ligue C de la Ligue des Nations jeudi dernier, Irvin Cardona s’est de nouveau incliné ce soir (3-0) lors du match retour au Luxembourg. Aligné en pointe, le numéro 11 de la sélection maltaise a une fois encore disputé l’intégralité de la rencontre. S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, le joueur de l’ASSE, qui porte le numéro 7 en club, s’est néanmoins distingué comme l’un des meilleurs éléments d’une équipe en difficulté, privée de Teddy Teuma, ancien joueur de Reims, absent en raison d’une blessure.