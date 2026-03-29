Entré en jeu lors de la rencontre face à Israël, jeudi soir, Zuriko Davitashvili espérait débuter ce dimanche après-midi face à Lituanie, lors du second et dernier match amical de la Géorgie durant cette trêve. Résumé de la rencontre.

Meilleur buteur de l’ASSE cette saison, Zuriko Davitashvili espère également obtenir plus important au sein de l’attaque de sa sélection. La concurrence est rude sur son couloir avec Kvicha Kvaratskhelia, joueur du Paris Saint-Germain. L’ancien bordelais est souvent contraint de démarrer sur le banc avec la Géorgie.

Cela a une nouvelle fois été le cas, jeudi face à Israël. Le second meilleur réalisateur de Ligue 2 est entré en début de seconde mi-temps face à Israël, jeudi soir et n’a pas pu éviter le nul de son équipe, malgré le doublé de la star du PSG.

Un dernier match avant le sprint final

Ce dimanche, Zuriko Davitashvili et la Géorgie défiaient la Lituanie pour leur second match amical de la trêve internationale. Après cette rencontre, l’ailier reviendra dans le Forez pour préparer le déplacement à Nancy. A six journées de la fin, l’ASSE aura besoin de son géorgien en pleine forme pour aller chercher la montée.

Individuellement, Zuriko Davitashvili pourrait avoir l’ambition de chasser Tawfik Bentayeb (Troyes), pour s’offrir le titre de meilleur buteur de Ligue 2.

75 minutes de jeu pour Zuriko Davitashvili

Titulaire, l’ailier stéphanois a joué comme numéro 10 pendant 75 minutes lors de cette rencontre avant de laisser sa place. Les Géorgiens se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de l’ancien Lyonnais Georges Mikautadze. Le meilleur buteur stéphanois cette saison s’est offert une 54e sélection avec son pays natal. C’était le dernier match international de ce rassemblement pour Zuka. Il sera donc de retour en début de semaine prochaine dans le Forez pour préparer le match contre Nancy, samedi à 20 h, en Lorraine.