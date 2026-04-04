Loic Perrin s'est exprimé au micro du Podcast "Vert sans filtre". Il y évoque notamment le mercato à venir. Retranscription.

Ses rôles à l’ASSE : « En tant que dirigeant, forcément, l’objectif est de monter en L1. On doit toujours préparer plusieurs situations. Ça fait partie de mon métier. Alors si on parle de l’anticipation de la saison prochaine et du recrutement et de la stratégie de la construction de l’effectif, on est dessus depuis un moment. On a fait plusieurs options. On est déjà en contact avec certains joueurs pour l’année prochaine. On ne peut pas avancer aujourd’hui avec l’incertitude du niveau.

Une de mes missions est le recrutement. Aujourd’hui, je m’appuie sur un coordinateur du recrutement qui est arrivé récemment (Alexandre Lousberg), on a aussi renforcé la cellule de recrutement, on est 8 en tout alors qu’avant on était 3. C’était une volonté de la part des actionnaires car c’est l’un des départements les plus importants d’un club de football parce qu’il ne faut pas se tromper.

On fait beaucoup d’analyses vidéo, on rencontre aussi des joueurs, ce qui me paraît important, ce qu’on n’avait pas le temps de faire avant car on n’était pas assez nombreux. Aujourd’hui je pense qu’on fait un travail qui est intéressant. On va plus en profondeur sur le recrutement des joueurs en attendant de savoir où on sera pour la saison prochaine et déclencher les différents recrutements.

Perrin veille à faire briller le centre de formation à l'ASSE

Une de mes autres missions aussi, alors je ne suis pas tout seul car il y a aussi les autres actionnaires qui sont présents dans l’opération, c’est la construction de l’effectif pro qui a une part importante avec un centre de formation qui a toujours été performant, où on met des moyens aussi. Mon objectif est d’intégrer certains jeunes joueurs dans le groupe pro pour s’entraîner car je pense que c’est une étape importante pour eux et pour leur développement. C’est une chose que l’on a bien réussi à faire cette année avec l’intégration de Gadegbeku, El Jamali, Eymard, Pedro donc ça fait 4 joueurs qui s’entraînent au quotidien avec le groupe pro et les 4 participent. Kevin Pedro est devenu un titulaire presque indiscutable mais une de mes missions est de valoriser les jeunes joueurs. »

Les joueurs lui demandent des conseils : « Je suis là pour donner des conseils, toujours en étant transparent avec le staff, de toute façon on est ensemble au quotidien… je suis aussi là pour faire partager mon expérience et mon expertise. Avec les plus jeunes joueurs, quand ils demandent, c’est un plaisir de partager et d’échanger sur certains aspects. »

L'atout stéphanois pour recruter

Une individualisation du travail : « C’est un département que les actionnaires ont voulu développer, qu’on appelle “développement individuel du joueur”, et ça commence dès le recrutement. En fait, quand on s’intéresse à un joueur, on monte un dossier car aujourd’hui on a la chance d’avoir plein de données, de data différentes donc on les utilise.

On crée aussi une vidéo de présentation du joueur avec les points forts mais on axe surtout sur les points faibles pour dire au joueur : “voilà sur quoi on va travailler avec toi sur la durée de ton contrat” et je pense que c’est un atout pour recruter certains joueurs qu’on n’aurait peut-être pas faits car il y a beaucoup de concurrence.

Je pense que c’est un vrai atout de lui parler de ses axes d’amélioration parce qu’on reste un club tremplin et qu’on sait très bien qu’après ils doivent partir dans un club supérieur mais pour ça on fait un plan de développement individuel du joueur et on le suit toute la saison. Cela se traduit par des séances individuelles sur certains axes définis mais aussi des séances vidéo et je trouve que c’est un atout pour nous. »

Ilan et Hamouma ? Je ne sais pas si les joueurs se rendent compte de la chance

À moyen terme, on espère garder nos joueurs quand même ? « Oui, complètement, et c’est la stratégie du club mais dans les années à venir, il y aura toujours meilleur que Saint-Étienne. Aujourd’hui, si un joueur est sollicité par un grand club européen, tout le monde a gagné. »

D’où la présence d’Ilan et Hamouma ? « Tu fais bien d’en parler car Ilan fait partie de ce département avec l’équipe pro. Même si avec l’arrivée de Philippe Montanier, il s’est rapproché du staff car le coach en avait besoin, il fait partie de ce département.

Quant à Romain, il est adjoint de l’équipe réserve mais il est en charge de la formation et pas que des attaquants, même si je le vois faire des spécifiques avec les attaquants. Et pour les joueurs, je ne sais pas s’ils se rendent compte mais c’est une chance d’avoir Romain et Ilan au quotidien, qui connaissent parfaitement le club et qui ont fait de grandes carrières, donc c’est un vrai plus.

En plus, tout le monde ne s’invente pas entraîneur mais ce sont deux personnes qui sont passionnées par ce qu’elles font et qui ont envie de transmettre et de donner aux plus jeunes. »

L’arrivée de Cardinale : « C’est une arrivée qui est décisive pour nous. C’est un joueur qui a l’expérience de la Ligue 2, qui a joué en Ligue 1. La chose positive, c’est qu’il s’est acclimaté de suite. Pour son premier match, au-delà de son but, il fait un bon match et c’est un joueur qui colle tout à fait à l’esprit qu’on veut donner à notre équipe, que ce soit en match mais aussi au quotidien. Très bon exemple pour les plus jeunes mais pour les plus anciens aussi, on est ravis de son arrivée. Il a stabilisé notre équipe et il a apporté un état d’esprit à l’équipe. Son arrivée est une très bonne chose. »

Objectif titre ? « Le premier objectif, c’est la Ligue 1 et s’il y a du bonus, il y aura du bonus mais la priorité reste la Ligue 1. »