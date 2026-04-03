Après deux semaines de trêve internationale, le Football de Club reprend ses droits ce week-end. Ce vendredi, cinq matchs étaient programmés pour lancer la 29ᵉ journée de Ligue 2. Résumé et résultats des rencontres qui se sont disputées ce vendredi 3 avril.

Après Grenoble - ASSE puis Saint-Etienne - Annecy, une nouvelle affiche entre deux équipes d’Auvergne Rhônes-Alpes se disputait aujourd’hui. Le GF38 accueillait Clermont dans un match ou le vainqueur pouvait prendre une option pour le maintien.

Autre équipe de la région à jouer ce vendredi en Ligue 2, Annecy souhaitait se reprendre après trois défaites de suite. Les hommes de Laurent Guyot recevaient Guingamp au Parc des Sports.

Plus bas dans le classement, Bastia avait l’occasion de revenir à hauteur de son adversaire du soir. Le club corse recevait Amiens, barragiste avec trois points d’avance, à l’occasion d’une rencontre à huis clos et délocalisée de l’antre bastiaise.

Rodez tente de s’inviter dans le top 5 de Ligue 2

La reprise de la Ligue 2 concernait également la lutte pour la montée ce vendredi. Invaincus depuis le 7 novembre, les ruthénois avaient l’occasion de s’installer provisoirement dans le top 5. Face à des Dunkerquois, qui n’ont plus gagné depuis mi-mars, Rodez pouvait passer devant Reims en cas de succès.

Le RAF pouvait également revenir à hauteur du Red Star. Les franciliens accueillaient Laval, dix-septième pour tenter de conserver leur quatrième place, tout en mettant la pression sur Le Mans, qui jouera lundi face à Pau

Résumé des rencontres

Annecy - Guingamp : (1-0)

Carton rouge T. Patterson (30e) côté, A. Casadei (63e) côté Annecy ;

Bastia - Amiens : (1-1)

F. Tomi (23e) côté Bastia ; Y. Kore (11e) côté Amiens

Dunkerque - Rodez : (1-1)

E. Bardeli (73e) côté Dunkerque ; T. Arconte (25e) côté Rodez

Grenoble - Clermont : (2-2)

Y. Diaby (9e), J. Benet (s.p 39e) côté Bastia ; A. Ackra (26e), I. M'Bahia (67e) côté Clermont

Red Star - Laval : (0-0)

Classement de Ligue 2 provisoire - J29